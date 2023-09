Zum neuen Schuljahr starteten sieben neue Lehrkräfte an der Droste-Hülshoff-Schule. Neben jungen Lehrerinnen konnten in diesem Jahr auch erfahrene Lehrkräfte sowie Direkteinsteiger eingestellt werden, die einen reichen Erfahrungsschatz aus ihrem Berufsleben mitbringen.

Angelika Seitzinger, Direktorin der Droste-Hülshoff-Schule, begrüßte sie bereits am Freitag vor dem Schulstart an ihrem neuen Arbeitsplatz. „Wir freuen uns sehr, dass es uns auch in Zeiten des Fachkräftemangels gelungen ist, kompetente und hochmotivierte Lehrkräfte an die DHS zu holen. Somit ist die DHS auch in diesem Schuljahr in allen Fächern und Profilen personell gut ausgestattet.“

Dr. Andrea Muffler kommt als erfahrene Lehrerin von der Justus-von-Liebig-Schule in Waldshut an die Droste-Hülshoff-Schule. Maria Arnold und Robert Knaus bringen reichhaltige Erfahrungen und Kompetenz aus der beruflichen Praxis mit. Norbert Weiss unterstützt als Pensionär den Fachbereich Biologie.

Das gesamte DHS-Team freut sich auf die Zusammenarbeit mit den neuen Kolleginnen und Kollegen und auf ihre fachkompetente Unterstützung.