Neue Funktionen in der Präsidiumsarbeit

Friedrichshafen. Gesellschaftliche, wirtschaftliche und technologische Veränderungen machen nicht nur vor Vereinen nicht halt, sondern erhöhen auch die Vielschichtigkeit der Vereinsarbeit. Diese besser schnell und aktiv als zu spät und passiv anzugehen sagte sich der VfB Friedrichshafen und hat in seiner Präsidiumsarbeit die Funktionen „Organisation und Aufbau“ sowie „Rechtsfragen“ geschaffen und kann diese ab sofort besetzen.

„Organisation und Aufbau“ der Präsidiumsarbeit übernimmt ab sofort Tamara Haller, langjährige Mitarbeiterin in einem Häfler Großunternehmen und mit Organisationsentwicklungen bestens vertraut. „Ich freue mich, dass ich meine berufliche und auch sportliche Erfahrung als Schriftführerin aus der VfB–Abteilung Kanu in das Präsidium tragen kann und die Meinungsbilder der Mitglieder vertreten darf. Ein Verein lebt nur durch seine Mitglieder und deren Vertrauen. Dieses Vertrauen möchte ich gerne weiter ausbauen und auch die bisher noch nicht so bekannten VfB–Abteilungen präsenter machen“, erklärt Tamara Haller, 33 Jahre jung und davon seit 19 Jahren VfB–Mitglied.

Um notwendige Veränderungen rechtssicher anzugehen, nimmt sich ab sofort Lars Drießen, Volljurist und ebenfalls langjähriges VfB–Mitglied, dieser Aufgabe an. Hierzu der 33–jährige aktive Volleyballer: „Ich habe selbst viele wertvolle Jahre beim VfB verbringen dürfen. Jetzt beizutragen, den VfB bei schwierigen Rahmenbedingungen weiterentwickeln zu können, ist für mich eine große Motivation.“ Und für den VfB ein großes Glück, wie dessen Präsident Jochen Benz erklärt. „Die fachliche Expertise der beiden hilft uns natürlich sehr. Fast noch höher bewerten möchte ich aber deren erfrischende Art, das ehrliche Interesse am Verein und die Bereitschaft, Veränderungen mutig und aktiv anzugehen.“

Auch wenn der VfB bei Besetzungen von zwei Funktionen fündig geworden ist, sucht das Präsidium weiter zusätzliche Mitstreiter im Management, den größten Mehrspartenverein Friedrichshafens weiterzuentwickeln. Ob Kenntnisse oder Interesse in den Bereichen Sportmanagement, Finanzen, Verwaltung, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, Projekt– und Veranstaltungsmanagement: Interessenten können sich wie folgt an den Verein wenden: Per E–Mail an [email protected] oder telefonisch an 07541 55441.