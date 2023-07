Neue Bären–Rallye mit Gewinnspiel in Bermatingen

Der Touristische Arbeitskreis Bermatingen bietet, neben der Escape–Tour, seit diesem Jahr auch eine Rätselrunde für wissbegierige Bärenfreunde im Ortskern von Bermatingen an. Die Entdeckungstour führt zu Bären und anderen Tieren, zu unscheinbaren Dingen aber auch Sehenswürdigkeiten und interessanten Plätzen. 18 Aufgaben sind unterwegs zu lösen, die, ebenso wie die Wegführung, in einem Rätselheft nachzulesen sind. Und natürlich ergeben die richtigen Antworten ein bäriges Lösungswort, mit dem alle Rätselfreunde bis 5. September an einem Gewinnspiel teilnehmen können. Zu gewinnen gibt es einen Erlebnistag rund ums Pferd auf dem Hofgut Wiggenweiler, ein Familienmenü „Schnitzelplatte“ im Landgasthaus Zollerstuben und fünf handgefertigte Bären–Schlüsselanhänger von Hans–Peter’s Holzwerkstatt in Bermatingen. Die kostenlosen Rätselhefte mit Teilnahmekarte liegen im Prospektkasten an der Wanderweg–Portaltafel neben dem Rathaus Bermatingen aus. Wer sich das Heft geholt hat, kann direkt mit der absolut ungefährlichen, circa 90–minütigen Tour beginnen. Sie ist geeignet für Kinder ab circa 8 Jahren, Familien und alle Neugierigen. Weitere Informationen gibt es unter www.bermatingen.de — Themenwege.

