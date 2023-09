Neuapostolische Gemeinden fusionieren

Am Sonntag, 3. September, hielt der Leiter des Kirchenbezirks Ravensburg, Bezirksvorsteher Thomas Reichle, den letzten Gottesdienst in der neuapostolischen Gemeinde in Fischbach. Mit der anschließenden Profanierung des Kirchengebäudes ist die Gemeinde ab sofort geschlossen.

Am Sonntag, den 10. September, wurde die Gemeinde Fischbach vom Leiter des Apostelbereichs Ulm, Apostel Hans–Jürgen Bauer, mit der Gemeinde Friedrichshafen in einem feierlichen Gottesdienst zusammengefügt. Fortan möge diese „neue“ Gemeinde, bereichert durch die „neuen“ Mitglieder und deren Erfahrung, weiterhin eine gesegnete Entwicklung nehmen.

Die Gemeinde Fischbach hätte im nächsten Jahr auf 75 Jahre zurückgeblickt: Nach den Anfängen im Jahr 1923 wurde die Gemeinde 1949 gegründet und das erste Kirchengebäude — eine in Eigenleistung umgebaute Scheuer — wurde am 1. August 1949 eingeweiht. Die Gemeinde entwickelte sich stetig, sodass das heute bekannte Kirchengebäude in der Zeppelinstraße 275 am 20. Dezember 1977 durch Apostel Keck eingeweiht werden konnte. Stets war die Gemeinde durch verschiedene Seelsorger bestens versorgt und ein aktives, schönes Miteinander war gegeben.

Mit Blick auf den demografischen Wandel der letzten Jahre zeigte sich allerdings, dass es schwer werden würde, diesen Ansprüchen — auch im Hinblick auf die Belastbarkeit des Ehrenamts — weiterhin zu genügen.

Die nahegelegene mitgliederstarke Gemeinde Friedrichshafen freut sich nun über den Zuwachs und garantiert gleichzeitig ein vielfältiges und modernes Gemeindeleben.