Narrenzunft Brochenzell spendet 500 Euro

Brochenzell / Lesedauer: 1 min

Die Narrenzunft Brochenzell verzichtete in der abgelaufenen Fasnetskampagne - wie bereits in den Vorjahren - darauf, auf den Zunftmeisterempfängen befreundeter Narrenzünfte mit Geschenken aufzuwarten, sondern spendete anstatt dessen jetzt 500 Euro an die Caritas Bodensee-Oberschwaben, die das Geld wird für die allgemeine Sozialberatung im Raum Meckenbeuren einsetzen wird. Ute-Marie Reichert (Fundraising) und Dirk Meiners (allg.