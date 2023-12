Nach 10 Spielen weiterhin ungeschlagener Tabellenführer

Die Mädels der SG Argental reisten am Samstag zum Gastgeber und Drittplatzierten SSV Dornbirn. Kein leichter Gegner, nicht nur auf dem Papier... auch auf dem Spielfeld bestätigte sich, dass die Mannschaft nicht ohne Grund bisher nur 4 Minuspunkte hatten. Die mitgereisten Fans erlebten ein schnelles und nervenaufreibendes Handballspiel... das erste Tor erzielten die Gastgeber und bis zum 7:6 für die SGA war das Spiel relativ ausgeglichen. „Die Aufregung war sowohl vor dem Spiel als auch in den ersten 10 Minuten deutlich zu spüren. Viele technischen Fehlern führten leider zu schnellen und leichten Gegentoren“ analysierte Neuer. Dennoch, wie man es von einem Tabellenführer erwarten kann, wurde diese kleine Schwächephase schnell überwunden und so legten die Gelb-Blauen einem 6-minütigen Zwischenspurt ein und überrannten ihre Gegner förmlich. Zwischenstand 13:6 und ein Vorsprung der bis zum Ende des Spiels gehalten werden konnte. Tara Bradley & Leni Schneider steuerten jeweils 8 Tore zum Sieg bei. Sara König zeigte tolle Übersicht, setzte Ihre Mitspielerinnen gekonnt ein und belohnte sich selbst mit 2 Tore. „Wir haben toll gekämpft und in dieser Höhe auch verdient gewonnen“ so Neuer.

