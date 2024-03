Musikverein Neukirch feiert die Zukunft

Wie andere Jahreshauptversammlungen war auch die des Musikverein Neukirch am Freitag, 01. März wie eine Unterrichtstunde über deutsche Zeitformen. Man redet über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Am meisten über die Vergangenheit referiert naturgemäß Christian König als Chronist des Vereins. Teils in Reimform, teils mit flachem Humor blickt er aufs letzte Musikantenjahr zurück. Die anwesenden Ehrenmitglieder sowie Musikanten von Stammorchester und Spätlese genießen den Rückblick zu 47 Auftritten samt Frühschoppen beim Oktoberfest in Lindau, dem Festumzug in Meckenbeuren oder dem Stimmungsabend in Brochenzell.

Zu Ehren der im letzten Jahr verstorbenen Mitglieder erhebt sich die Versammlung zum Lied des Kameraden. Anschließend folgt der Bericht des Vorstandsteams, zu dem Anja Nuber alle drei Zeitformen nutzen darf. Sie ist Stolz auf den Fleiß der Mitglieder wie etwa beim 20-jährigen Vereinsheimjubiläum. Sie ist glücklich über den aktuellen Zusammenhalt im Verein und freut sich auf die zukünftige Arbeit im Vorstandsgremium. Hierzu wurden Wolfgang Köbach als Vorsitzender, Kassier Nicole Hofer und Schriftführer Christian Hänsler mit überwältigender Mehrheit bei den Wahlen bestätigt. Als Beisitzer ergänzen Stefanie Amann und Raphael Jehle die Vorstandschaft. Letzterer wurde neu gewählt und ersetzt Tobias Hänsler, der nach mehr als 10 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit nicht mehr zur Wahl angetreten war. Die nächsten Ziele für die Vorstandschaft sind die Gründung eines Fördervereins und das Einkleiden mit einer neuen Uniform. Es folgen die Ehrungen für 10 Jahre aktive Mitgliedschaft. Hierzu werden Laura Kling, Moritz Martin, Lena Schmid, Lukas Schmid, Hannah Schoch, Laura Weber und Josefin Fröde ausgezeichnet. Zum Jahr aus Sicht der Spätlese berichtet Dirigent Helmut Diesch über Geselligkeit, Kameradschaft und netten Auftritten wie etwa in Kesslers Besenwirtschaft bei Horgenzell.

Nach den erfreulichen Zahlen von Kassier und Schriftführer folgt die Ansprache von Stephan Hofer, der die erste JHV in neuer Rolle bestreitet. Er sei nicht so nervös wie früher als Vorstand, er sei „ja bloß Dirigent“. Er spricht über die Zukunft und schürt direkt die Motivation für zukünftige Auftritte wie etwa dem Frühlingsfez am 16. März in Achberg. Zu diesem Stimmungsabend zusammen mit den Kapellen aus Wildpoltsweiler und Grünkraut laden wir Sie schon heute ein.