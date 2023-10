Musikverein Neukirch feiert 20 Jahre Josef-Zacher-Saal

Seit nunmehr 20 Jahren ist der Musikverein Neukirch in seinen Vereinsräumen in der Wangener Straße beheimatet ‐ Anlass genug für eine Jubiläumsfeier.

Den Feierabendhock am Montag eröffnete die kleine Besetzung des Musikvereins. Highlight des Abends war eine Showübung der freiwilligen Feuerwehr Neukirch, kommentiert durch Musikvorstand Stephan Hofer und Feuerwehrkommandant Josef Nuber. Als Dank für die gute Nachbar- und Freundschaft und gegenseitige Unterstützung über viele Jahrzehnte überreichte Nuber im Namen der gesamten Wehr symbolisch eine Uniform und unterstützt so die Musikanten bei deren Ausstattung mit neuen Trachten. Bei Wurstsalat, Seelen, Bier vom Fass und allerlei weiteren Köstlichkeiten kamen die Besucher voll auf ihre Kosten, nicht zuletzt durch die musikalische Umrahmung von den Musikfreunden „Die 4 lustigen 5“ aus Hergensweiler. Diese nutzten den Josef-Zacher-Saal auch bereits für die ein oder andere Probe und so war es für sie klar auch einen Teil zum Jubiläum beizutragen.

Der Feiertag startete mit einem Gottesdienst im Josef-Zacher-Saal, zelebriert von Pfarrer Reinhard Hangst. Er war bereits vor 20 Jahren bei der Einweihung und Segnung der neuen Räumlichkeiten dabei und freute sich umso mehr über die Einladung. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst von einem Ensemble des Musikvereins unter der Leitung von Moritz Martin. Im Anschluss konnte bei schönstem Wetter draußen gefeiert werden, los ging es musikalisch mit den Jungs vom „BlechXpress“. Bürgermeister Reinhold Schnell dankte in seiner Ansprache allen Mitwirkenden von damals und heute, lobte die gute Zusammenarbeit sowie die kurzen Wege zwischen Musikverein und Gemeinde und überreichte als Dank ein Fass Bier. Vorstand Stephan Hofer konnte in seiner Ansprache auf viele tolle Momente im und um das Vereinsheim, welches außerdem den Bauhof beheimatet, blicken. Außerdem konnte er die ein oder andere Anekdote um Namensgeber Josef Zacher preisgeben. Im Rahmen des 20-jährigen Bestehens des Musikervereinsheims wurde Martha Vollmer für 20 Jahre als treue Putzfee geehrt und mit einer Urkunde sowie einem kleinen Präsent gedankt. Abgerundet wurde der Feiertag mit musikalischer Unterhaltung durch die Grauen Panther des Musikvereins Neukirch. Der Musikverein dankt allen Mitwirkenden und Mitfeiernden für ein gelungenes Jubiläumsfest.