Musikkapelle Schnetzenhausen zieht positive Bilanz

Die Musikkapelle Schnetzenhausen hielt am 23. Februar im Dorfgemeinschaftshaus ihre 95. Mitgliederversammlung ab. Die Vorstandschaft berichtete über die vergangenen Auftritte und gab einen Ausblick auf die geplanten Veranstaltungen für das kommende Jahr. Die Berichte der Vorstandschaft fielen positiv aus und besonders der Blasmusikabend, mit dem die Musikkapelle in die Sommersaison startete, konnte punkten. Auch das Frühlingsfest im letzten Jahr war ein großer Erfolg. Das Herbstkonzert im letzten Jahr war ebenfalls ein gelungener Auftritt mit durchweg positiven Rückmeldungen.

Die Musikkapelle Schnetzenhausen freut sich auf das kommende Jahr und hat bereits einige Auftritte und Feste geplant. Dazu zählen unter anderem der Blasmusikabend im April sowie das anstehende Frühlingsfest. Die Dirigentin Margarethe Saltik äußerte sich sehr positiv zum vergangenen Jahr, insbesondere hinsichtlich des erfolgreichen Herbstkonzerts. Sie unterstreicht die Wichtigkeit regelmäßiger Proben für ein erfolgreiches und niveauvolles Auftreten der Kapelle.

Die Jugendleiterin Alisa Kopp gab einen Überblick über die derzeitige Jugendarbeit der Musikkapelle Schnetzenhausen. Derzeit befinden sich 26 Jugendliche in Ausbildung bei der Musikkapelle. Die Jugendkapelle (JuKa-FIS-Kapelle) besteht aus JungmusikerInnen der Musikkapellen Fischbach, Kluftern, Immenstaad und Schnetzenhausen.

Bei der diesjährigen Versammlung wurden die Neuwahlen für die gesamte Vorstandschaft durchgeführt. Johannes Haug und Pascal

Müller wurden in ihren Positionen als Vorstände bestätigt, während Regina Melab neu in den Vorstand gewählt wurde. Tatjana Moosherr wurde zur Kassiererin ernannt. Zusätzlich wurden Annika Sebastian als Schriftführerin und Alisa Kopp als Jugendleiterin in ihren Ämtern bestätigt.

Die fünf Ausschussmitglieder Marc Conrad, Daniel Angele, Michael Hager, Stefan Schädler und Marcus Haug wurden in ihrem Amt bestätigt. Neu in den Ausschuss gewählt wurde Mathias Sträßle.

An diesem Abend stand auch die Generalversammlung des Fördervereins an. Die Vorsitzenden Tim Schönegg und Niklas Bieser, die Schriftführerin Jasmina Brodde, die Kassiererin Anna Conrad und die Beisitzer Jürgen Sittner und Berthold Bieser wurden wiedergewählt. Besonders hervorzuheben war der diesjährige Rosenmontagsballs der durch den Förderverein organisiert wurde und der auf reges Interesse stieß.