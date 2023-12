Musikkapelle Krumbach feiert Jahreskonzert

„Musik ist die Sprache, die wir alle verstehen“ mit diesen Worten begrüßte Vorsitzende Elena Heine das Publikum in der voll besetzen Halle in Obereisenbach. Mit dem Militärmarsch „Fridericus Rex“ eröffnete die Musikkapelle das Konzert. Mit „The Witch and The Saint“ zogen die Musiker/innen das Publikum mit konzertanten Klängen in ihren Bann. „When I walk alone“ hieß es dann für den Solisten Pius Martin am Bariton, der zum ersten Mal beim Konzert mitspielte. Nach der „Finkensteiner Polka“ überzeugte der nächste Solist Johannes Kienzle am Alphorn mit „Der Alphorn-Casanova“. Frisch gestärkt nach der Pause ertönte der „Marsch der Titanen“ gefolgt von „Münchner Freiheit“, „Lummerland“ und „Phil Collins Collection“. Mit dem „Blondinenwalzer“ und zwei Zugaben „Eine letzte Runde“ und „Servus Habe die Ehre“ mit Gesang überzeugten die Krumbacher Musikanten mit ihrem Dirigenten Claus Furchtner.

Egbert Benz vom Blasmusikverband übernahm die Ehrungen: 10 Jahre: Linus Hellmann, 20 Jahre: Elias Bentele, Johannes Kienzle, 30 Jahre: Bernd Gessler, Markus Hofer, Norbert Reihs.

Ein gelungener Konzertabend mit abwechslungsreicher Blasmusik.