Musikernachwuchs präsentiert sich in bester Spiellaune

Die Jugendkapelle Achberg-Hiltensweiler hat ihren aktuellen Leistungsstand und ihr Können beim traditionellen „Jugendvorspiel“ unter Beweis gestellt und das Publikum durch einen gelungenen und gekonnten Vortrag vollauf begeistert. Bis auf den letzten Platz war der Ritter Arnold-Saal in Hiltensweiler mit Eltern, Omas, Opas und jugendlichen Musikfans gefüllt, als sich zunächst die Bläserklasse der Grundschule Laimnau unter der Leitung von Karlheinz Vetter vorstellte. Ein voll besetztes Blasorchester präsentierte danach die Jugendkapelle Achberg-Hiltensweiler unter der Leitung von Lucas Zodel. Die neu gegründete Jugendgruppe traute sich schon gleich an die anspruchsvollen Musikstücke „Thriller“ von Michael Jackson und „The Final Countdown“, bei denen man die große Spiellaune der jungen Musikanten förmlich spürte. Natürlich kam das motivierte Orchester den lautstarken Zugabe-Forderungen aus dem Publikum gerne nach. In Einzelvorträgen zeigten dann noch Constantin Lanz, Rosalie Spinnenhirn, Ricarda Bentele, Olivia Dorn, Finn und Liam Ludewig, Linda Schädler, Björn Damen und Marian Ehrle mit ihren Musiklehrern, welchen Ausbildungsstand sie mittlerweile erreicht haben. Jugendleiterin und Organisatorin Vanessa Gindele war abschließend voll des Lobes über ihre Schützlinge: „Es gehört schon sehr viel Mut dazu, vor einem so großen Publikum zu spielen“, lobte sie die Jugendschar. „Ihr habt das absolut spitzenmäßig gemacht und wir sind stolz auf euch!“ Bei einem von den Eltern mitgebrachten Kuchenbüffet, Kaffee und Getränken, sowie interessanten Gesprächen um die Blasmusik ging der vergnügliche Sonntagmittag zu Ende.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.