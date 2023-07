Musical „Kwela Kwela“ im Kultur am Gleis 1

Dritt– und Viertklässler der Albrecht–Dürer–Grundschule begeistern mit dem Musical Kwela Kwela. Seit vielen Jahren ist es Tradition, dass die Dritt– und Viertklässler zum Schuljahresende ihre Eltern, Geschwister und Freunde mit einem Musical begeistern. Es ist einfach toll, was die beiden Lehrerinnen Margret Baumann (Chor und Orchester) sowie Nicole Heidrich als Theaterlehrerin alljährlich auf die Beine stellen, so der durchgängige Tenor bei den begeisterten Besucher der beiden Aufführungen im „Kultur am Gleis 1“. Aufgeführt wurde in diesem Jahr das Musical „Kwela Kwela“. Dabei ist der Inhalt des Musicals brandaktuell: Die Tiere Afrikas geraten, durch eine anhaltende Dürre bedingt, in große Not. Eine Konferenz ist angesagt. Schlüsselfigur dabei wird Tschipo, der Buschhase. Musikalisch begabt, aber etwas arbeitsscheu, kann er durch sein Spiel mit der Flöte die Geister der Nacht, die endlich entdecktes Wasser stehlen wollen, bezaubern und so das lebensrettende Wasser sichern. Seit gut einem halben Jahr haben die Schülerinnen und Schüler der beiden Klassen wieder mit Begeisterung geprobt und die Texte einstudiert. „Es ist offensichtlich ein ganz großes Erlebnis für die Kinder, auf der Bühne zu stehen“, so Musiklehrerin Margret Baumann rückblickend auf die Proben–Zeit. Dass da neben den Schülerinnen und Schülern als Hauptakteure noch viele fleißige Hände vor wie hinter der Bühne zugange waren, versteht sich von selbst. Und so galt der Dank auch den zahlreichen Eltern für ihre Mithilfe sowie Frau Katja Opferkuch für die Gestaltung der wunderschönen Kulisse. Margret Baumann wie Nicole Heidrich dankten in ihrem Schlusswort dem Hausmeister, dem Lehrerkollegium für die Unterstützung sowie der Gemeinde Meckenbeuren für die Überlassung der Räumlichkeiten im „Kultur am Gleis 1“. „Wir sind die Kinder der Albrecht–Dürer Grundschule, hier fühlen wir uns daheim. Lernen und Lachen, das Leben ist wundervoll. All das ist Grund sich zu freuen“ mit diesem Refrain aus der Schulhymne verabschiedeten sich die jugendlichen Schauspieler wie Musiker. Zu recht genossen sie zunächst den tosenden und nicht enden wollenden Applaus und natürlich galt auch der Dank der Kinder selbst den beiden Hauptakteuren Margret Baumann und Nicole Heidrich.

