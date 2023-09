Mitgliederversammlung des TSV Tettnang

Am Donnerstag, 17. August, hat die Tennisabteilung des TSV Tettnang zur ordentlichen Mitgliederversammlung ins TSV–Sportheim im Ried eingeladen. Neben den turnusmäßigen Berichten aus den Ressorts Geschäftsführung und Finanzen sowie der Kassenprüfung standen in diesem Jahr auch die Neuwahlen der Vorstandschaft an. Tennis–Vorstand Gerhard Fischer konnte sich dabei auf ein gut funktionierendes Vorstandsteam verlassen — sowohl in der Vergangenheit als auch für die kommenden zwei Jahre: Schließlich standen alle Amtsinhaber auch für die nächste Amtsperiode wieder zur Verfügung.

Neben den vierzehn anwesenden Mitgliedern wurde auch TSV–Gesamtvorstand Harald Franzen im TSV–Sportheim begrüßt. Gerhard Fischer ließ das vergangene Tennis–Jahr Revue passieren und erinnerte dabei an die Veranstaltungshighlights im Jahreskalender (Radtour, 40–jähriges Jubiläum, Saisoneröffnung und einige mehr). Als besonderes Highlight nannte Fischer die Beteiligung des TSV–Tennis im Rahmen der 175–Jahr–Feier des TSV Tettnang mit einer Geschwindigkeitsmessanlage. Fischer dankte den Platzwarte, Getränkewarte sowie den Finanz– und Presseverantwortlichen. Dem nachfolgenden Bericht von Finanzvorstand Hartwig Heini folgte dessen einstimmige Bestätigung der Zahlen durch die Kassenprüfer Bernd Traber und Helene Hiller.

Ohne Überraschung fielen auch die nachfolgenden Vorstandswahlen aus: Gerhard Fischer wurde für weitere zwei Jahre als Tennis–Vorstand im Amt bestätigt, Hartwig Heini steht weiterhin als Finanzleiter zur Verfügung und Fabian Repetz übt weiter das Amt der Presse– und Öffentlichkeitsarbeit aus. Bernd Traber und Helene Hiller prüfen weiterhin die Kassen. Entsprechend positiv fiel auch Fischers Resümee aus: „Ich freue mich sehr darüber, dass wir in unserer Abteilung ein sehr harmonisches Miteinander haben, ganz im Sinne fairer Sportlichkeit und des Miteinanders“, lobte Fischer die Atmosphäre in der 59 Mitglieder zählenden Abteilung. „Es macht mir großen Spaß, mit Euch zusammen auf dem Platz zu stehen, aber auch abseits davon mit Euch zusammenzuarbeiten.“