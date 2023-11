Mitgliederausflug mit Bierverkostung

Einen herrlichen Tag mit viel Sonne erwischten die Seemänner des SeemannsChors Friedrichshafen bei ihrem Samstagsausflug ins Hopfenmuseum in Tettnang. Der Hopfengang, der traditionell mit einer Verkostung endet, wurde von allen Mitgliedern sehr begrüßt und entsprechend genossen. Elegant und kurzweilig führte der Protagonist des Hopfenmuseums durch die Zeit, kombinierte sein Wissen mit humorvollen Anekdoten und war um Antworten auf Fragen nicht verlegen. Da schmeckte ein jedem das Essen beim anschließendem Beisammensein in wohliger Atmosphäre in der Gaststätte des Hopfenmuseums natürlich besonders gut. Die Stimmung war auf dem Höhepunkt und kannte keinen Halt, als das eine oder andere Seemannslied angestimmt und gesungen wurde. So endete ein Ausflug des SeemannsChors mit einem guten und erfüllten Gefühl. Man war sich einig, dass der gelungene Tag im nächsten Jahr wiederholt werden sollte.

Der SeemannsChor probt immer montags von 17.30 bis 19.00 Uhr im Musikraum des Graf-Zeppelin-Gymnasium und heißt interessiert Sänger und Musiker herzlich willkommen.