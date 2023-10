Mit neuen Trikots zur Tabellenführung

Viertes Spiel ‐ Vierter Sieg, so die bisherige Bilanz der Handball D-Jugend Mädels aus der SG Argental ‐ das Besondere: dieser Sieg wurde gegen den Gastgeber HC Lustenau mit nagelneuen Trikots erspielt. „Es war toll zu sehen mit welchen Stolz die Spielerinnen ihr neues Outfit trugen und mit welcher Spielfreude sie vor den mitgereisten Fans ihre spielerische Überlegenheit zeigen durften“, so Trainer Neuer. Sowohl mit lauter Musik beim Duschen nach dem Spiel als auch beim anschließenden McDonald's Besuch wurde die aktuelle Tabellenführung ausgiebig gefeiert. Gratulation... weiter so! Foto: Andreas Neuer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.