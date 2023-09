Mit hohem Engagement und viel Freude dabei

Der Stadtverband Sporttreibender Vereine (SSV) hatte das Projekt „12 Monate — 12 Gesichter“ vor einiger Zeit ins Leben gerufen. Hierbei geht es um höchst Engagierte, die nicht täglich im Rampenlicht stehen. Hier geht es um Menschen, ohne die es im Vereinsleben nicht geht. Und diese verdienten Sportlerherzen werden vom SSV überrascht. Es wurde Zeit, von Seiten des Vereins und auch vom SSV „Danke“ zu sagen.

Und so konnte ein Team des SSV Ewald Meister nach Beendigung der Walking–Aktivität mit seiner Gruppe im Gasthof Krone Hotel und Restaurant in Raderach überraschen.

Ewald Meister wurde mit 13 Jahren Mitglied im Wassersportverein Fischbach (WVF). Mit 18 Jahren übernahm er das Wintertraining in der Halle für die Mitglieder. Dann erwarb er die Lizenz zum staatlich anerkannten Kajak–Trainer, dem bald ein erster Höhepunkt folgte mit der Betreuung eines Mitglieds während seiner Teilnahme an der deutschen Kanumeisterschaft. Von 1972 bis 1984 war er als Jugendwart im Ausschuss des WVF tätig. Dann folgten 50 Jahre Übungsleitertätigkeit beim Montagstraining und die Betreuung der Jogging– und Nordic Walking–Gruppe, die er auch jetzt noch leitet. Bis heute ist er andauernd handwerklich für den WVF tätig, betreut die Pflanzen auf dem Gelände und an der Mole, baut und betreut Nistkästen für die Vogelwelt. Weiterhin repariert und baut er alles, was aus Holz ist. Sieht er irgendwo am Haus oder auf dem Gelände etwas, das nicht mehr in Ordnung ist — Ewald entwirft sofort einen Plan, kauft die Materialien und wird tätig. Zudem hat er noch Zeit, neben weiteren sportlichen Aktivitäten unserem erwachsenen Paddler–Nachwuchs die Grundkenntnisse des Paddelns zu vermitteln.

Der SSV gratuliert ganz herzlich und wünscht ihm weiterhin viel Freude und Gelingen bei seinem Engagement.