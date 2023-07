Mit hohem Engagement und viel Freude dabei

Wer sind eigentlich die Menschen, die den Stadtverband Sporttreibender Vereine (SSV) ehrenamtlich nach vorne bringen? Was machen diese Engagierten neben dem Einsatz für den SSV? Wer steckt als Privatperson dahinter? Heute stellen wir das Vorstandsmitglied Marc Tomaszewski vor.

Marc Tomaszewski kam mit 12 Jahren zum Schwimmen über die DLRG in Fulda. Hier fühlte er sich gleich sehr wohl. Er erwarb dort alle Rettungsschwimmabzeichen bis Gold und hat gleich den Jugendtauchschein mitgemacht. Diese Qualifikationen setzte er für die Allgemeinheit ein und kam regelmäßig als Rettungsschwimmer an Badeseen in der Nähe von Fulda zum Einsatz.

Auch beruflich ließ ihn das Wasser nicht mehr los. Bei der Bundesmarine in Schleswig–Holstein hat Marc dann Sport im Rahmen des Dienstes und der Soldatensportwettkämpfe ausgeübt. Im Rahmen der Offizierslaufbahn kam er dann auch zum Rudern und Segeln in Flensburg. Er absolvierte eine Ausbildung zum Marine–Schiffstechniktaucher. Zum Einsatz kam er unter Anderem unter Marineschiffen und in Hafengebieten.

Während der Studien in München und Rochester (Staat New York) kam er zum Freizeitfußball. Aber das Wasser ließ ihn nicht los. So nahm er an privaten Langstreckenschwimmen (1 Meile, 3x pro Woche) während der 3 Arbeitsjahre in Arizona teil.

Seit Anfang 2007 ist Marc Mitglied im Schwimmverein Friedrichshafen mit anfänglichem Training in der Mastersgruppe von Dr. Robert Berger, der leider 2020 verstorben ist.

Seit diesem Jahr übernahm er verschiedene Positionen im Schwimmverein Friedrichshafen: Erst als Schriftführer, dann Sportlicher Leiter. Derzeit ist er der zweite Vorsitzende.

Marc Tomaszewski: „Beim SSV verantworte ich seit 2021 als Vorstandsmitglied die Finanzen. Ich möchte die Geschicke des SSV so unterstützen, dass immer Geld da ist, um Projekte rund um die Vereine in Friedrichshafen zu unterstützen.

Ich fühle mich in unserem gemeinsamen Team sehr wohl. Ich freue mich, dass der Vorstand auf der Mitgliederversammlung komplett wiedergewählt wurde. In Verbindung mit der Geschäftsstelle haben wir einiges auf den Weg gebracht und es wird weiter nach vorne gehen. Ich freue mich auf den gemeinsamen Weg. Wir sind für alle Vereine da, helfen und unterstützen dort, wo wir können.“