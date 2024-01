Ministerin Razavi fordert Notfallmedizin für Wohnungsmarkt

Ministerin Razavi zeichnete in ihrer Rede das Bild des Wohnungsmarktes als eines schwerkranken Patienten: Die Zahl der Baugenehmigungen im Land sei in diesem Jahr um ein Viertel eingebrochen, während der Bedarf weiter steige. „Das zentrale Problem ist die Wirtschaftlichkeit. Sowohl das Bauen als auch das Sanieren von Wohnungen und Häusern rechnet sich aktuell nicht mehr“, so Razavi.

Der Bausektor, der für mehr als zehn Prozent des BIP verantwortlich ist, stehe vor großen Herausforderungen. Das wirke sich auch auf die Attraktivität der Städte aus: „Wohnraummangel ist ein echter Standortfaktor“, sagt die CDU-Ministerin. Hauptprobleme seien der Fachkräftemangel, das gestiegene Zinsniveau sowie gestiegene Baukosten.

Razavi unterstrich daher die Notwendigkeit einer „Notfallmedizin“, bestehend aus staatlichen Subventionen beim Wohnungsbau und steuerpolitischen Maßnahmen, um diesen Missstand zu beheben. Sie warnte davor, auf schnelle aber wirkungslose Placebo-Lösungen wie den Berliner Mietendeckel zu setzen, die langfristig eher weiteren Schaden anrichteten.

In der anschließenden Diskussion, die vom ehemaligen studentischen Vizepräsidenten Matthias Eckmann moderiert wurde, ging es um die Rolle der Kommunen bei der Schaffung von Wohnraum und wie man bestehende Gebäude besser sanieren könne. „Es ist oft einfacher, auf der grünen Wiese zu bauen, als sich mit den Bestandsimmobilien auseinanderzusetzen“, so Razavi. Aber man müsse auch im Bestand neuen Wohnraum schaffen.

Die baden-württembergische Bauministerin gibt sich jedoch zuversichtlich: „In der jeder Krise wächst die Bereitschaft zu Veränderung. Dies sollten wir jetzt nutzen: Alte Zöpfe abschneiden, Bürokratie reduzieren. Das ist nachhaltige Hilfe für den Wohnungsbau. In Baden-Württemberg wollen wir mit der Digitalisierung der Baugenehmigungsverfahren und einer Novelle der Landesbauordnung das Bauen schneller, einfacher und damit günstiger machen. Denn gerade beim Bauen gilt: Zeit ist Geld.“

Der Abend zeigte, dass die Genesung des Patienten Wohnungsmarkt eine gemeinsame Kraftanstrengung aller erfordert - von der Politik über die Kommunen bis hin zum einzelnen Bauherren.