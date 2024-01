Migliederversammlung des Tennis Club Kressbronn

Der Tennisclub Kressbronn traf sich am 8. Dezember 2023 zu seiner Mitgliederversammlung. Neben dem jährlichen Rückblick standen in diesem Jahr Neuwahlen an. In seinem Bericht informierte 1. Vorstand Pierre Charlier über die Ereignisse des Tennisjahres.

Der Aktionstag „Deutschland spielt Tennis“ hat mittlerweile Tradition und war erneut ein besonderer Publikumsmagnet. Das Schnuppertraining mit der AR Tennis-Academy aus Lindau und günstige Einstiegskonditionen konnten 11 Jugendliche und 15 Erwachsene begeistern, die wir als neue Vereinsmitglieder herzlich begrüßen.

Sportwartin Birgit Reckmann berichtete über das Tennisjahr 2023. Der TCK war mit 6 Mannschaften in der Verbandsrunde und 2 Herren 70 Mannschaften in der Senioren Doppelrunde vertreten. Besonders erfolgreich waren die Damen 40, die als Tabellenführerinnen in die Oberliga aufsteigen. Die Mixed-Clubmeisterschaften haben in diesem Jahr das Doppel Marile Hausmann und Peter Gierer für sich entschieden.

Kassenwart Andy Döbert zeigte die sehr solide Finanzsituation des TCK auf. Die Vorstandschaft wurde einstimmig entlastet.

2. Vorstand Harald Herrmann, Sportwartin Birgit Reckmann, Jugendwart Omar Hadi, Schriftführerin Heike Ingenbleek und Kassenwart Andy Döbert, der 20 Jahre die Finanzen verwaltete, stellten sich nicht mehr zur Wiederwahl.

Mit großer Zustimmung wurden folgende Mitglieder neu ins Vorstandsteam gewählt: Kati Müller als 2. Vorständin, Patrick Ströble als Sportwart, Stefanie Hadi als Jugendwartin, Nadine Finger als Kassenwartin. Das Amt der Schriftführerin übernimmt Birgit Reckmann. Der 1. Vorstand Pierre Charlier und Beisitzer Karl Hagel wurden in Ihren Ämtern bestätigt. Wahlleiter und Ehrenvorstand Adi Kern lobte die zunehmende Frauen-Power im Vorstandsteam. Die Kassenprüfer Manfred Abend und Daniel Kirberg wurden wiedergewählt.

Ab Januar 2024 organisiert Karl Hagel regelmäßige Tennishocks im Sportrestaurant Kressbronn, bei dem auch Gäste herzlich willkommen sind. Das Winterprogramm startet am 6. Januar mit einer Wanderung im Kressbronner Hinterland. Nähere Informationen werden auf der Homepage unter www.tc-kressbronn.de veröffentlicht.

Zum Abschluss richtete Pierre Charlier ein großes Dankeschön an sein Vorstandsteam und lobte Karl Hagel für sein außergewöhnliches, ehrenamtliches Engagement.