Mesner und Mesnerinnen tauschen sich aus

Sie dienen der Kirche, sind gute Geister im kirchlichen Alltag und tragen ihren Glauben in die Gesellschaft ‐ die Mesner und Mesnerinnen im Dekanat Friedrichshafen. Ein wertvoller Dienst, der nicht immer leicht ist. So hat es sich gezeigt, beim Besinnungstag im Gemeindehaus St. Verena zu dem Präses Pfarrer Josef Scherer und der Leiter Hannes Sauter alle eingeladen hat.

Mit dabei Pfarrer Reinhard Hangst, der sie aufrief: „Mutig sein ‐ es lohnt sich dabei zu bleiben!“. Die Emmausgeschichte hatte er dabei, an die Osternacht erinnert und die Auferstehung Jesu. „Damals waren auch die Jünger in der Krise“, schlug er die Brücke zur Gegenwart. „Bewegende Tage lagen hinter ihnen. Das Abschiedsmahl, der Verrat, Jesus Leiden und sein grausames Sterben und dann die Nachricht von Maria. Sie habe ihn gesehen“. Da war Glaube gefordert. Genauso wie heute, wenn von Gottes-, Glaubens-, Vertrauens- oder Glaubwürdigkeitskrise gesprochen werde. „Uns scheint es wie den Jüngern damals zu gehen“, stellte Hangst fest. Ein Gefühl der Lähmung, Resignation und Ratlosigkeit breite sich aus. „Dabei soll Kirche Licht der Welt sein. Doch manchmal wirft sie Schatten“, wusste er, schaute aber hoffnungsvoll in die Zukunft. „Auch wenn wir kleiner werden. Es geht weiter!“, versprach er und hatte beste Argumente: Die Weggemeinschaft, die Menschen im Glauben verbindet. „Keiner ist allein“. Die Erzählgemeinschaft, wenn sie sich begegnen, sich austauschen auf Augenhöhe und nicht nur per WhatsApp. Die Tischgemeinschaft, die alle zusammenkommen lässt an einem Ort, nicht nur zwischen Tür und Angel. Die Brotgemeinschaft, die Eucharistie, das Geheimnis des Glaubens. „Glaube ‐ Hoffnung ‐ Liebe. Das braucht es und den Frieden“.

„Gut ist, dass es solche Männer und Frauen wie sie gibt, die ihren Dienst leisten und auch Freude daran haben“, dankte er den Mesnern und Mesnerinnen und sprach Präses Pfarrer Scherer aus dem Herzen. Dass dieser Dienst nicht immer leicht ist, oft wenig Anerkennung findet, erstaunte ihn dann doch. „Wenn ich Bekannten davon erzähle, gibt es oft ein Stirnrunzeln“, war zu hören. Der „richtige Umgang mit Kindern“ wurde schon in Frage gestellt. Hannes Sauter machte Mut: „Ich war Geschäftsmann, habe mich danach für diesen Dienst entschieden und es ist mir egal, was andere davon halten. Viele wissen gar nicht, welch schöne Gemeinschaft wir haben und erleben dürfen“.