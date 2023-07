Meistermannschaft des TSV Fischbach feiert alte Zeiten

30 Jahre ist es her, dass die Fußballer des TSV Fischbach mit ihrem Spielertrainer Thomas Strobel die Meisterschaft in der Kreisliga A gewannen und den Aufstieg in die Bezirksliga perfekt machten. Grund genug für die ehemaligen Kicker sich im feierlichen Rahmen samt Partnerinnen der alten Zeiten zu erinnern. Hans–Dieter Mayer, der die Organisation in die Hand genommen hatte, lud alle 21 Spieler, die seinerzeit zum Einsatz kamen, ein. Bis auf Jürgen Weinert, der sich durch seine Frau Petra vertreten ließ, sowie Maik Fodor und Otto Schlegel, die aus unterschiedlichen Gründen absagen mussten, waren alle erschienen. Überraschend und für alle höchst erfreulich, dass auch Thomas Strobel, der gerade aus Ecuador zum Heimaturlaub angereist war, es sich nicht nehmen ließ, dem Fest beizuwohnen. Anhand von Fotoalben, Spielberichten und Tabellen tauchte man in die alten Zeiten ein und ließ so einige lustige Anekdoten wieder aufleben.

Nach dem 3. Spieltag dachte damals keiner mehr an die Meisterschaft. Mit 1:5 war der TSV katastrophal in die Saison gestartet und fand sich damit am Tabellenende wieder. Fünf Siege in Folge, ließen Hoffnung aufkeimen, ehe man im Heimspiel gegen den Hauptkonkurrenten, den TSV Eriskirch — damals mit Reinhold Kortus als Spielertrainer — wieder Federn lassen musste. Danach folgte eine schier unglaubliche Serie von 11 Siegen in Folge. Am 19. Spieltag konnte man so erstmalig die Tabellenspitze erklimmen. Einen kleinen Dämpfer galt es noch zu verarbeiten, als man sich wiederum mit 0:1 gegen Eriskirch geschlagen geben musste. Die letzten fünf Spiele wurden dann souverän bestritten, sodass man bereits im vorletzten Spiel gegen Langenargen als Meister feststand. In seiner Ansprache hob HD Mayer die Rolle von Thomas Strobel hervor, der zweifelsfrei als Vater des Erfolgs bezeichnet werden kann. Er hat die Mannschaft nicht nur spielerisch geformt, sondern mit seiner ruhigen und wertschätzenden Art den noch heute andauernden Mannschaftsgeist maßgeblich geprägt.

Eine große Überraschung gab es dann noch für Thomas Brugger, der vom Stadtverband Sporttreibender Vereine im Rahmen der Kampagne „Herzensangelegenheit“ für sein außerordentliches ehrenamtliches Engagement geehrt wurde. Der SSV–Vorsitzende Jürgen Schrandt hob dabei seine besonderen Verdienste für den Verein hervor und überreichte die Präsente. Eine tolle Aktion des SSV!