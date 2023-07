Mehrere Medaillen bei BW–Jahrgangsmeisterschaften

Am 15. und 16. Juli fanden in Stuttgart die Baden–Württembergischen Jahrgangsmeisterschaften im Schwimmen für die Jugend B und C statt. Fünf unserer Häfler Schwimmer traten dort in einem riesigen Teilnehmerfeld von fast 1.000 Schwimmern an und erbrachten sehr gute Leistungen.

Um an diesen Meisterschaften teilnehmen zu können, mussten die Schwimmer schon bei vorherigen Wettkämpfen die sogenannte Pflichtzeit erschwommen haben. Clea Yakaria (11) und Max Fuhrmann (10) starteten am Vormittag, wobei Max auf zwei fünfte Plätze, eine sehr schnelle Zeit über 50m Freistil in 28.89sek und weitere starke Top 15 Platzierungen stolz sein konnte. Clea schwamm sich über 100– und 50m Freistil mit ebenfalls sehr guten Zeiten in die Top 25.

Am Nachmittag starteten die Älteren in der Jugend B, hierbei erreichte Marcel Poness (06) nicht nur drei Podestplätze, sondern auch eine Bestzeit in 30.04sek über 50m Rücken und schrammte damit haarscharf an der 30sek Marke vorbei. Lisa Kinast (07) schwamm bei fünf ihrer Brust und Rücken Starts in die Top 5 und verpasste bei Zweien nur knapp das Podest. Romy Kiefer (09) erkämpfte sich zwei Bronze– und eine starke Silbermedaille, bei der sie ein persönliche Bestzeit über die 100m Schmetterling schwamm. Bei ihren restlichen drei Starts gelangte sie ebenfalls in die Top 5.

Alles in Allem stellten die Baden–Württembergischen Meisterschaften ein hervorragendes Saisonende dar, bei dem alle Beteiligten nochmal ihr Bestes gegeben haben und allen gezeigt haben, was durch hartes Training und natürlich die Hilfe ihres Trainers Selim alles erreichbar ist.