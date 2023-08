Violine und Violoncello erklingen im Neuen Schloss

Bei den Internationalen Schlosskonzerten ist am Sonntag, 24. September, ab 18 Uhr Esther Hoppe (Violine) und Christian Poltéra (Violoncello, Foto: Irene Zandel) im Neuen Schloss Meersburg zu Gast. Es erklingen Johann Sebastian Bachs Suite Nr. 1 GDur für Violoncello solo, Arthur Honeggers Sonatine für Violine und Violoncello H.80, Johann Sebastian Bachs Sonate Nr. 1 gMoll für Violine solo, und Maurice Ravels Sonate für Violine und Violoncello. Der Eintritt kostet 25 Euro, ermäßigt 23 Euro. Vorverkauf bei der Gästeinformation, Kirchstraße 4 in Meersburg, Telefon 07532/440400, Mail an [email protected] oder www.reservix.de.