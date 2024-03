Seniorin wird Opfer eines Schockanrufs

Am Donnerstag ist erneut „eine Welle von Schockanrufen über den Bodenseekreis gerollt“, wie die Polizei schreibt. Während zahlreiche Bürgerinnen und Bürger den Betrug rechtzeitig erkannten und auflegten, verlor eine Seniorin ihre Ersparnisse.

Die Betrüger gaben sich am Telefon zunächst als Staatsanwaltschaft aus und schilderten der Frau, dass deren Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine Person ums Leben gekommen sei. Zur Abwendung einer Haftstrafe sei eine Kautionszahlung fällig.

In einem weiteren Gespräch meldete sich dann ein angeblicher Richter, der ihr sagte, dass eine Kurierfahrerin auf dem Weg sei, um den fünfstelligen Bargeldbetrag abzuholen. Zwischen 15.30 und 16.30 Uhr kam eine Frau zum vereinbarten Übergabeort in der Straße „Alter Ortsweg“ in Meersburg offenbar mit einem Taxi angefahren, wo die Seniorin im guten Glauben das Bargeld aushändigte.

Zeugen, die im Bereich des Übergabeorts in Riedetsweiler auf die Unbekannte aufmerksam wurden, werden gebeten, sich unter Telefon 07541/7010 zu melden.

So wird die Kurierfahrerin beschrieben

Die angebliche Kurierfahrerin wird als etwa 20 Jahre alt und rund 1,65 Meter groß beschrieben. Sie hatte eine kräftige Statur, dunkle Haare und einen allgemein eher dunklen Hauttyp. Sie war mit einer schwarzen Jacke bekleidet, trug Kapuze und Schal und verstaute das Geld in einer mitgeführten Umhängetasche.