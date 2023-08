22-Jähriger übergibt sich absichtlich auf Polizisten

Weil er sich massiv gegen die Maßnahmen der Polizisten gewehrt hat, ermittelt sie Polizei gegen einen 22–Jährigen. Die Beamten waren am Dienstag zu einem Einsatz in Meersburg gerufen worden. Dort wollten sie einen jungen Mann aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in Gewahrsam nehmen.

Gegen diese polizeilichen Maßnahmen setzte er sich jedoch massiv zur Wehr, versuchte die Einsatzkräfte zu beißen und mit Tritten zu attackieren. Darüber hinaus warf er mit Beleidigungen um sich und drohte den Beamten.

Beim Transport in eine Fachklinik musste sich der stark betrunkene 22–Jährige im Rettungswagen übergeben und spuckte das Erbrochene sowohl einem Polizisten, der den Transport begleitete, als auch zwei Mitarbeitern des Rettungsdienstes ins Gesicht. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von über 2,2 Promille. Der 22–Jährige wird nun bei der der Staatsanwaltschaft angezeigt.