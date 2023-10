Zu einem größeren Einsatz ist es am Feiertag gegen 18 an der Uferpromenade in Meersburg gekommen. Von Passanten wurde auf der dortigen Liegewiese Bekleidung, Handtücher sowie ein vermeintlich herrenloses Fahrrad gefunden. Es wurde laut Angaben der Wasserschutzpolizei davon ausgegangen, dass ein Seenotfall oder Badeunfall passiert sein könnte.

An Land wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr und einer Streife aus Überlingen die nähere Umgebung bezüglich eines Eigentümers der Gegenstände abgesucht. Gleichzeitig formierten sich die Einsatzkräfte auf dem Wasser (ein schweres Polizeiboot, ein Zoll Boot sowie zwei Schlauchboote der DLRG) zu einer Suchkette.

Dann gab es Entwarnung: Die Polizei an Land fand die Eigentümerinnen der Habseligkeiten. Diese gehörten zwei Damen, die sich spontan auf einen Spaziergang aufmachten und ihr Hab und Gut auf der Wiese zurückgelassen hatten.