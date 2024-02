Performance aus Texten und Sackpfeife auf der Meersburg

Die sieben Farben der Nacht ist eine Performance aus Texten, Originaltönen und Sackpfeife des Freiburger Autors Andreas Kirchgäßner und des Münchener Sackpfeifenvirtuosen Thomas Gundermann. Am Samstag, 24. Februar, kommt diese ab 15 Uhr im Renaissancesaal der Meersburg zur Aufführung.

Das Duo macht sich laut Pressemitteilung auf zu einem Festival im Süden Marokkos. Zur Sufi-Bruderschaftder Gnawa, Nachkommen schwarzer Sklaven. Die Musik der Gnawa ähnelt Jazz und Blues: Ihre Rituale verschmelzen schwarzafrikanische Kulte mit berberischen Einflüssen und dem arabisch geprägten Sufismus.

„Lila“ nennen die Gnawa ihre Geisterbeschwörungen, die sich vom Abend bis zum Morgen erstrecken. Für die Leiden ihrer Patienten machen sie einzelne Geister verantwortlich. Im Verlauf der Nacht tanzen sich die Besessenen zu rasenden Rhythmen in Trance. Dabei werden ihnen Tücher in den Farben „ihrer“ Geister übergeworfen und Opfer dargebracht. Gundermann und Kirchgäßner gelang es, an solchen Heilungszeremonien teilzunehmen. Daraus entstand das Buch „Die sieben Farben der Nacht“, das Autor und Musiker nun musikalisch-performativ im Renaissancesaal der Meersburg vorstellen werden.