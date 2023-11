Meersburger Weihnachtsmarkt am 1. und 2. Dezember

Die Meersburger Altstadt ist weihnachtlich geschmückt und der beschauliche Markt in der Vorburggasse verzaubert mit seiner Atmosphäre, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. Es riecht nach Selbstgebackenem, Zimt und Zucker, Glühwein und Früchtepunsch. An den Ständen gibt es Selbstgemachtes und Selbstgebasteltes und viele Weihnachtsleckereien.

Eröffnet wird der Meersburger Weihnachtsmarkt am Freitag, 1. Dezember, um 16 Uhr von Bürgermeister Robert Scherer. Für die „Kleinen“ wird der Auftritt des Nikolaus am Samstag, 2. Dezember, um 16 Uhr zum Höhepunkt. Das Bühnenprogramm wird, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt, von großen und kleinen Ensembles der Sommertalschule, der Jugendmusikschule, der Knabenmusik, der Stadtkapelle und dem Droste-Hülshoff-Gymnasium gestaltet.

An beiden Markttagen sorgt der Liedermacher Olaf Schechten mit „leisen Tönen und lauter Geschichten“ beim jungen Publikum für gute Laune. Der Künstler bietet ein Familienprogramm für Kinder und deren Eltern und Großeltern.

Am Samstag ab 19 Uhr entführt das Dagmar Egger Quartett im Veranstaltungssaal des „vineum bodensee“, Vorburggasse 11, in ein musikalisches Winter-Wonderland. Das Motto lautet: „Rudolph, Santa und ein Mistelzweig“. Karten kosten Eintritt: 17 und zwölf Euro. Anmeldung: „vineum bodensee“, Vorburggasse 11, Telefon 07532/440260/-2632 oder per Mail an [email protected]

Seit vielen Jahren steht das Dagmar Egger Quartett ‐ Thomas Schwabe, Piano; Lothar Binder, Gitarre; Volker Wagner, Sax und Dagmar Egger, Gesang ‐ gemeinsam auf der Bühne. Passend zur Adventszeit präsentieren die Musiker „Wintersongs“: mal besinnlich, mal beswingt, mal vorweihnachtlich oder nur zum Frösteln schön, wunderschöne Geschichten, passend zur Jahreszeit, musikalisch vielseitig verpackt von Latin-Jazz über Swing, Pop bis hin zu Gospel und Blues.

Während des Weihnachtsmarktes bietet der Meersburger Tennisclub einen Flohmarkt für gespendete Weihnachtsartikel im Klosterkeller in der Kirchstraße 4 an. Der Spendenerlös kommt der Lebensmittelausgabe Meersburg zugute, heißt es abschließend.