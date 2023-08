Ein 27–Jähriger ist am Sonntag gegen 4.15 Uhr in Meersburg von drei Männern attackiert und bestohlen worden, teilt die Polizei mit. Der Betrunkene war mit Bekannten in mehreren Lokalitäten in Meersburg unterwegs.

Auf dem Nachhauseweg sei er in der Unterstadtstraße von den Männern, mit denen es offenbar bereits im Laufe der Nacht zu Meinungsverschiedenheiten gekommen war, mit Schlägen angegriffen und verletzt worden.

Bei der Auseinandersetzung verlor der 27–Jährige sein Mobiltelefon, das im weiteren Verlauf offenbar von einem seiner Kontrahenten gestohlen wurde. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Diebstahls.