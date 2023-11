Kerstin Ott, ihres Zeichens Schlagersängerin mit 1,6 Millionen verkauften Stücken, kommt nach Meersburg. Sie spielt dort am 6. Juni 2024 beim Meersburg Open-Air.

Kerstin Ott gehört laut Veranstalter nicht nur zu den beliebtesten und erfolgreichsten Künstlerinnen im deutschsprachigen Raum, sondern sie habe sich binnen weniger Jahre zu einem echten Phänomen entwickelt.

Kerstin Ott ist am 17. Januar 1982 in West-Berlin geboren, sie arbeitet als deutsche Sängerin und Songwriterin. Ihren ersten Erfolg hatte sie mit dem Stück „Die immer lacht“.

Kinderheime und Pflegefamilie

Ott verbrachte ihre Kindheit getrennt von ihrem Bruder und der alleinerziehenden Mutter in Kinderheimen und wuchs dann bei einer Pflegefamilie in Heide in Holstein auf. Sie ist gelernte Malerin und hat bis zu ihrem Erfolgs-Hit auch in diesem Beruf gearbeitet. Musikalisch hat sie an mehreren Talentwettbewerben teilgenommen und im Chor von Rolf Zuckowski gesungen.

Bei Youtube entdeckt

Das Stück „Die immer lacht“ hatte sie mit Hobbymusikern aufgenommen und auf selbstgebrannten CD verschenkt. Es landete schließlich bei YouTube und wurde Jahre später von Stereoact entdeckt. Für das Stück erhielte sie den Deutschen Musikautorenpreis.

Sie spielte später mit Helens Fischer, tanzte bei Let’s Dance und feierte ihre Erfolge in der Schlagerszene zusammen mit Howard Carpendale und Andrea Berg bis hin zu Ben Zucker, mit dem sie erst kürzlich die neue gemeinsame Single „An diesen Tagen“ aufgenommen hat.

Ihre Maxime, einfach zusammen eine gute Zeit zu haben, ist zugleich das Versprechen an ihre Fans, das der Publikumsliebling bei jedem ihrer einzelnen Konzerte einlösen wird, so die Veranstalter. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Tickets kosten 70 Euro.

Weitere Infos unter: www.allgaeu-concerts.de