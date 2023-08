Ein Lastwagenfahrer ist am Dienstag mit seinem Fahrzeug offenbar an einer Brücke in Oberuhldingen hängen geblieben, hat diese beschädigt und ist einfach weiter gefahren. Einem Passanten fiel laut Polizeibericht gegen 13 Uhr auf einem Parkplatz bei Stockach der erheblich beschädigte Sattelzug auf und er kontaktierte die Polizei.

Die Beamten fanden den deformierten Auflieger vor und trafen den verantwortlichen Fahrer an. Zum Unfallhergang konnte der aus dem Ausland kommende ortsunkundige 59–Jährige demnach jedoch nur sagen, dass er zwischen Lindau und Stockach eine Baustelle umfahren musste und er mutmaßlich in einer Unterführung eine Brücke touchiert habe.

Sachschaden in Höhe von insgesamt 25.000 Euro

Die Ermittler wurden auf der Suche nach der Unfallstelle in der Immengasse in Oberuhldingen fündig. Sie stellten außer der beschädigten Brücke auch einen Teil der Lkw–Plane fest, heißt es im Bericht. Der Lastwagen war derart in Mitleidenschaft gezogen, dass die Polizisten dem 59–Jährigen aus Verkehrssicherheitsgründen die Weiterfahrt untersagten.

Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf etwa 15.000 Euro, an der Brücke auf rund 10.000 Euro geschätzt. Gegen den Fahrer leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht ein.