Kulturhistorikerin erklärt die Namen der Wirtshäuser

Das Forum für Wissenschaft und Kultur Meersburg (Fowik) lädt für Donnerstag, 14. März, um 19 Uhr zu einem Vortrag mit Diskussion rund um „Wirtshausnamen - eine lebendige Kulturgeschichte“ ein. Kulturhistorikerin Helga Müller-Schnepper aus Immenstaad wird im Vineum Bodensee, Vorburggasse 11 in Meersburg, Namen und die phantasievollen Schilder deuten. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Wirtshäuser haben drei Wurzeln. Am Anfang standen die Herbergen für Pilger und Wallfahrer. Weil ihre Gäste auf Reisen waren, benannte man die Wirtshäuser nach Heiligen, die etwas mit dem Unterwegssein zu tun hatten. So erklären sich etwa die Hl. Dreikönige, die immer an den Hauptstraßen oder kurz hinter dem Stadttor liegen.

Viele neue Wirtshäuser entwickelten sich ab dem 15. Jahrhundert durch den Fernhandel. Große Kaufmannsdynastien aus Konstanz und Ravensburg organisierten diesen Handel in ganz Europa. Bei den Wirtshausnamen bilden die Evangelisten den Grundstock. Die Schilder zeigen jedoch nicht die Namen der Heiligen, sondern ihre Attribute wie Löwe, Ochs und Engel.

Eine weitere Gruppe bilden die Wirtshäuser für die städtische und dörfliche Selbstverwaltung . Die mündigen Bürger und Bauern trafen sich ursprünglich unter der Linde, dem grünen Baum. Ab dem späten Mittelalter aber erledigten sie ihre Streitfälle im Wirtshaus mit eben diesen Namen.