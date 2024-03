Das Glockenspiel einer Kirche in Meersburg hat am Mittwoch die Polizei auf den Plan gerufen.

Wie die Beamten mitteilen, ertönten die Glocken am Nachmittag eine Stunde am Stück in maximaler Schlagzahl. Das sei selbst einer „streng gläubigen Anwohnerin zu bunt“ geworden, weshalb sie die Ruhestörung bei der Polizei meldete.

Der Grund für das ungewöhnliche Bimmeln? „Die Beamten brachten in Erfahrung, dass ein technischer Defekt die Ursache war und der Pfarrer offenbar bereits selbst am Werkeln war, um für Ruhe zu sorgen“, heißt es im Bericht.