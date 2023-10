Jean-Paul Gasparian spielt beim Schlosskonzert

Der junge Pianist Jean-Paul Gasparian spielte bereits in den großen Konzertsälen dieser Welt wie dem Salzburger Mozarteum, der Tonhalle Zürich, der Laeiszhalle Hamburg, dem Maison de la Radio sowie dem Salle Cortot und Gaveau in Paris. Auch bei bedeutenden Festivals ist Gasparian zu Gast, darunter das Schleswig-Holstein Musik-Festival, das Montpellier-Festival oder auch das Festival Chopin de Bagatelle. Am Sonntag, 22. Oktober, um 18 Uhr spielt er im Schloss Meersburg. Neben Werken der armenischen Komponisten Vardapet Komitas und Arno Babadjanian stellt er KlavierMeisterwerke von Claude Debussy und Peter Tschaikowski in den Fokus. Tickets (25 Euro, 23 Euro ermäßigt) gibt es bei der Gästeinformation Meersburg unter Telefon 07532/440400 oder unter www.reservix.de