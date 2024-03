Großeinsatz wegen beschädigter Gasleitung

Ein Anwohner im Meersburger Mauthnerweg hat am Sonntag kurz nach 11 Uhr eine Gasleitung beschädigt. Bei Bauarbeiten im Garten bohrte der 72-Jährige Erdlöcher und traf eine im Erdreich verlaufende Leitung, wie die Polizei schreibt. Der Mann setzte umgehend einen Notruf ab, sodass die Freiwillige Feuerwehr schnell vor Ort sein und Evakuierungsmaßnahmen einleiten konnte. Die umliegenden Gebäude mussten daraufhin evakuiert werden. Personen deren Wohnungen sich in unmittelbarer Nähe zum Einsatzort befanden, mussten diese umgehend verlassen. Mitarbeiter der zuständigen Stadtwerke brachten das Leck zügig unter Kontrolle, sodass die Anwohner nach etwa zwei Stunden wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten.