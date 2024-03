Förderpreis-Ausstellung in Meersburg

„Zur Sache!“ geht es bei der Förderpreis-Ausstellung der Galerie Bodenseekreis im Roten Haus am Meersburger Schlossplatz vom 21. März bis 28. Juni. Der Name ist Programm: Es wurden aus einer Vielzahl von Bewerbungen 32 junge Künstlerinnen und Künstler ausgewählt, deren rund 80 Gemälde und Zeichnungen in diesem Jahr durch ihre vielfältigen Motive, Formate und Techniken beeindrucken.

Eröffnet wird diese achte Förderpreis-Ausstellung des Bodenseekreises am Donnerstag, 21. März, um 18.30 Uhr mit einer Vernissage im Neuen Schloss Meersburg. Die Werke der Ausstellung können an diesem Tag bereits ab 17 Uhr im gegenüberliegenden Roten Haus bewundert werden.

„Inhaltlich konzentrieren sich die Malereien und Zeichnungen in diesem Jahr auf den Menschen. Es sticht heraus, dass sich die jungen Künstlerinnen und Künstler mehr Authentizität in der Welt wünschen“, schreibt Galerieleiterin Heike Frommer in einer Pressemitteilung.

Der Bodenseekreis vergibt seit 14 Jahren jedes zweite Jahr seinen Förderpreis für Malerei und Zeichnung. Auch diesmal haben sich zahlreiche bis zu 35-jährige Künstlerinnen und Künstler aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz beworben.

Die Ausstellung ist regulär ab 22. März dienstags bis sonntags und an Feiertagen von 11 bis 17 Uhr sowie donnerstags bis 19 Uhr im Roten Haus am Meersburger Schlossplatz zu sehen. Der Eintritt kostet für Erwachsene vier Euro, ermäßigt zwei Euro.

Mehr Informationen zur Ausstellung unter www.galerie-bodenseekreis.de