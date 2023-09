Es weihnachtet sehr ‐ aber auf britisch

Eine musikalische Schlittenfahrt durch typisch britische Weihnachtstraditionen und Songs gibt es am Montag, 11. Dezember, in Meersburg und Dienstag, 12. Dezember, in Ravensburg. Dann präsentieren Rainer Hersch und die Jingle Bells ihr Weihnachtskonzert.

Im Spiegelsaal des Neuen Schlosses Meersburg und im altehrwürdigen Konzerthaus Ravensburg gibt es dann jeweils ab 20 Uhr (Einlass 19.30 Uhr) das Programm „A Very British Christmas“. Direkt aus London und nach riesigem internationalem Erfolgs ind die Musiker zum ersten Mal auf Tour in Deutschland. Mit dabei sind Christmas-Hits wie „Bohemian Rhapsody“, „Hallelujah“, „Merry Christmas Everybody“ „Mull of Kintyre“, „Last Christmas“, „White Christmas“ oder „All I want for Christmas is you“.

Das Programm ist zudem voll britischem Humor und Witz. Denn Rainer Hersch ist nicht nur Musiker, sondern auch Komediant. Sein Repertoire reicht von Solo-Stand-up bis zum eigenen, berüchtigten Neun-Mann Orkestra oder einem voll ausgewachsenen Symphonie-Orchester. Er war in zahlreichen BBC TV-Serien zu Gast und produzierte mehrere Radio-Sendungen. Und natürlich wollen die Zuschauer bei der Gelegenheit von den Briten wissen, was denn nun eigentlich mit dem Brexit ist, warum sie so gut Deutsch sprechen, was es mit Mistelzweigen auf sich hat und ob es in London auch Würstchen mit Kartoffelsalat zum Fest gibt? Eine Sammlung brillanter britischer Musiker und Sänger, die man endlich verstehen kann.

Vorverkauf