Meersburg

Einbrecher verstreut Gewürze

Meersburg / Lesedauer: 1 min

Ein Unbekannter hat sich in der Zeit zwischen Samstag und Sonntagvormittag unerlaubt Zutritt zu den Vereinsräumlichkeiten in der Sporthalle der Sommertalschule in Meersburg verschafft. Der Einbrecher stieg über ein Fenster ein und richtete bei seinem Vorhaben laut Polizei mehrere Hundert Euro Sachschaden an.

Veröffentlicht: 07.08.2023, 14:24 Von: sz