Am Fährhafen sind Parkplätze gesperrt

Am Donnerstag, 14. Dezember, sind die Längsparkplätze westlich des Fährhafens Meersburg ortsauswärts in Richtung Uhldingen gesperrt. Das teilt das Regierungspräsidium Tübingen mit. Grund ist eine Untersuchung der Stützwand am Fährhafen. Anlieger und Verkehrsteilnehmende werden gebeten, auf andere Parkplätze auszuweichen. Der Verkehr auf der L 201 wird während der Untersuchungen aufrechterhalten.

Die Stützwand am Fährhafen weise über die gesamte Länge Schäden an der Betonstruktur durch Chlorideintrag auf, teilt das Regierungspräsidium mit. Im kommenden Jahr soll sie saniert werden. Die geplante Instandsetzung sieht einen Abtrag des geschädigten Betons an der Stützwandvorder- und -oberseite vor, der im Anschluss erneuert wird. Die Parkflächen vor der Stützmauer werden ebenfalls erneuert.