Mediendesigner beschäftigen bipolare Störungen

Die Bachelor-Arbeit „Circular Insanity ‐ emotions of a bipolar person ‐ an experimental short“ von Niklas Blum überzeugte beim Young Comprix 2023 und holte Platz 1. Der Young Comprix zählt zu den wichtigsten Kreativwettbewerben im Bereich Gesundheit in Deutschland für Nachwuchskräfte.

Platz 1 teilt sich Niklas Blum übrigens mit einer weiteren Mediendesignerin der DHBW Ravensburg, mit Julia Maier. Ihr Projekt entstand im Rahmen ihres Masterstudiums. Neben Platz 1 waren unter den Finalisten auf der Comprix-Shortlist drei weitere Studierende Mediendesign der der DHBW Ravensburg: Benjamin Branner mit „Modern Supplife“, Lorena Mona Mauz mit „FaceLess“ und Lukas Neukam mit „CLAIR ‐ Clean Air“.

Niklas Blums Arbeit ist ein Versuch, die verschiedenen Zustände einer bipolaren affektiven Störung ‐ Euthymie, Manie und Depression ‐ in filmische Bilder zu übersetzen, die ohne erklärend zu wirken, dem Betrachter mittels Empathie einen Einblick in das innere Geschehen einer bipolaren Person ermöglichen. Ziel ist es, Aufklärung und Verständnis durch Empathie zu begünstigen, sowie zum Abbau von Stigmen und Unverständnis gegenüber dem Krankheitsbild der bipolaren Störung, wie auch gegenüber Neurodivergenz im Allgemeinen, beizutragen.

Circular Insanity hat vor dem Young Comprix auch schon einige weitere Auszeichnungen erhalten. Betreut wurde die Arbeit von Prof. Herbert Moser und von Prof. Dr. Holger Lund.

Auf seinen Bachelor sattelte Niklas Blum seinen Master in Eco-Social Design an der Freien Universität Bozen drauf. Aktuell arbeitet er als freiberuflicher Motion Designer, Editor und Filmmaker. „Persönlich liegen mir Themen der sozialen und ökologischen Gerechtigkeit und Transformation am Herz und ich versuche auch meine professionelle Arbeit weiter in diese Richtung zu orientieren. Ein wenig hat sich das ja auch schon in meiner Bachelorarbeit abgezeichnet“, sagt der Mediendesigner.