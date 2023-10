Fachkräftemangel, Bürokratiewahnsinn, Renteneintrittsalter: An Themen hat es beim Besuch von Joachim Krimmer, Präsident der Handwerkskammer Ulm, Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm, und Landtagsabgeordneten Klaus Hoher (FDP) beim Malerbetrieb Fischer in Meckenbeuren nicht gemangelt. Allein die Zeit hat gefehlt, um alle Bereiche erschöpfend auszudiskutieren.

Dennoch konnten sich die drei Besucher ein gutes Bild von den Sorgen und Nöten eines selbstständigen Malermeisters machen. Auch wenn dieser in Bezug auf die aktuelle Baukrise und die damit einhergehenden Insolvenzen einiger Unternehmen für seinen Betrieb Entwarnung geben konnte.

„Wir arbeiten fast zu 100 Prozent für private Kunden im privaten Wohnraum. Wir sind in der guten Lage, dass wir so gut wie keine gewerblichen Kunden haben. Deswegen spüren wir die aktuelle Baukrise nicht so stark“, vermeldete Peter Fischer.

Große Verunsicherung

Allerdings höre er von vielen Handwerkskollegen von einer großen Verunsicherung unter den Privatleuten, die nicht wüssten, was bei einer Sanierung noch auf sie zukomme oder ob sie künftig „auf Teufel komm’ raus dämmen“ müssten. Bei ihm blieben dementsprechend lediglich im Bereich Dämmung und Fassadenrenovierung die Anfragen aus, weil „die Leute abwarten“, so Fischer.

Es ist frustrierend, welche Vorstellungen bei den jungen Leuten vorherrschen. Peter Fischer

Seine Auftragsbücher seien voll und gern würde er sein zehnköpfiges Team erweitern, aber die Personalgewinnung gestalte sich immer schwieriger, leitete der Betriebsinhaber zum Thema Fachkräftemangel über. Vorträge im Bildungszentrum Meckenbeuren und Auftritte bei der heimischen Ausbildungsmesse hätten nicht den erhofften Erfolg gebracht. „Es ist frustrierend, welche Vorstellungen bei den jungen Leuten vorherrschen“, befand Fischer.

Betriebsvergrößerung schwierig

Hier konnte auch Tobias Mehlich wenig Hoffnung machen. Geeignetes Personal zu finden, werde „ein schwieriges Feld bleiben“, und Betriebe müssten künftig immer mehr zu „Menschenfischern“ werden, so der Hauptgeschäftsführer. Er empfahl Fischer, die Personalberatung für Betriebe, angeboten von der Handwerkskammer, in Anspruch zu nehmen. Dort gebe es reichlich Impulse und Fragen wie „Wie wirst du ein noch besserer Chef“ würden ebenfalls behandelt.

„Facharbeitermarkt und Grundstücksmarkt ‐ das sind unsere Wachstumsbremsen“, machte Mehlich deutlich. Wegen der hohen Grundstückspreise könnten viele Kleinunternehmer ihren Betrieb nicht vergrößern, es fehle an Lagerflächen und Büroräumen, führte er aus. Hier nannte Klaus Hoher das Bau-Kompetenzzentrum in Salem als zukunftsweisendes Modell. Dort gebe es immer einen Ansprechpartner, der die Zusammenarbeit der verschiedenen Gewerke koordiniere, so der Landtagsabgeordnete.

Zu viele Vorschriften

Weiteres Thema war der Bürokratiewahnsinn, den Peter Fischer beklagte: „Wenn ich alle bürokratischen Vorschriften und Vorgaben der Berufsgenossenschaft erfüllen sollte, müsste ich einen zusätzlichen Mitarbeiter einstellen.“ Alle waren sich einig, dass der vom Land zum Bürokratieabbau eingesetzte Normenkontrollrat wenig gebracht hat. „Die Politik hat nicht verstanden, dass das Handwerk massiv unter der Bürokratie leidet. Bei der Besetzung des neuen Normenkontrollrates das Handwerk wegzulassen, ist eigentlich ein Affront“, empörte sich Tobias Mehlich.

Klaus Hoher, selbst Landwirt und Unternehmer, pflichtete ihm bei und nannte etwa die Verpflichtung zur Erfassung sämtlicher Elektrogeräte und Steckdosen in seinem Betrieb eine „Geldvernichtungsmaschine“, weil derartige Dokumentationspflichten unendlich viel Zeit kosteten. Handwerkskammerpräsident Joachim Krimmer gab zu Bedenken, dass der für diese zeitintensive Überprüfung notwendige Elektriker wiederum an anderer Stelle fehle.

Unmenschliches Renteneintrittsalter

Ein weiterer wichtiger Punkt war für Peter Fischer das hohe Renteneintrittsalter. Bei der großen körperlichen Belastung in handwerklichen Berufen sei es unmenschlich, bis 67 arbeiten zu müssen. Ein Kollege von ihm habe „bis 64 durchgehalten, Knie und Schulter kaputt“, habe aber dafür einen Abschlag in der Rente hinnehmen müssen, berichtete Fischer. Hier konnte Tobias Mehlich nur auf die „45-Regel“ verweisen, die eine abschlagsfreie Rente nach 45 Berufsjahren vorsieht.

„Jeder Beruf hat seine eigenen Herausforderungen. Toll, dass wir heute hier sein durften. Sie haben uns viele gute Impulse gegeben“, bedankte sich Joachim Krimmer am Ende des Gespräches und nach einer kurzen Betriebsbesichtigung bei Peter Fischer. Und auch dieser zeigte sich zufrieden: „Der Austausch war hochinteressant“.