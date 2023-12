Zauberkünstler „The Magic Man“ kommt nach Meckenbeuren

Der Zauberkünstler The Magic Man aus Freiburg ist deutscher Vizemeister in der Sparte Großillusionen und war Teilnehmer bei den Weltmeisterschaften der Zauberkunst in Südkorea 2018. Er kommt am Samstag, 13. Januar, um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) zum zweiten Mal in den Kulturschuppen nach Meckenbeuren.

Der Magier und seine Assistentin werden dem Publikum gemeinsam Zaubereffekte bieten. In seinem abendfüllenden Programm der Künstler sein Publikum mit viel Wortwitz und Charme verzaubern und bezieht das Publikum aktiv mit ein, wie der Veranstalter mitteilte. Die Show besteht aus einer gelungenen Mischung aus kleineren, sprachlich präsentierten Zaubereffekten und Großillusionen, die von Musik und Tanz untermalt werden. Bühnenpartnerin Elena verleiht den Zaubertricks Glanz und trägt durch Tanzeinlagen zur Unterhaltung bei.

Die Karten kosten 22 Euro an der Abendkasse (20 Euro im Vorverkauf). Vor der Veranstaltung gibt es ein Glas Sekt gratis.