Zahlen für 2023 machen Meckenbeuren Mut fürs schwierige Jahr 2024

So sachlich wie bei seiner ersten Meckenbeurer Haushaltsrede vor einem Jahr ist Georg Schellinger auch bei der zweiten vorgegangen: Der Bürgermeister stimmte am Mittwoch im Gemeinderat auf schwierige Zeiten ein, ohne den Mut sinken zu lassen. Die Eckpunkte der knapp 30-minütigen Rede, der allein die Räte (und die Presse) lauschten - Zuhörer Fehlanzeige.

Ablauf: In der Sitzung vor 14 Tagen wurde das Zahlenwerk (Rekordvolumen 58 Millionen Euro) vorgestellt. Nun stand die Haushaltsrede des Bürgermeisters an mit Billigung der Zahlen. Den Abschluss bilden am 24. Januar die Reden der Fraktionsvorsitzenden samt Satzungsbeschluss.

Jubel: 2023 lässt sich auf Kredite verzichten

Haushalt 2023: Die gute Nachricht: „Unseren Gemeindehaushalt können wir für dieses Jahr stabiler halten, als noch zum letzten Jahreswechsel angenommen.“ Schellinger führte die gute Gewerbesteuer ins Feld, die den Ansatz von 14 Millionen Euro (im Plan 2024: 14,8) übertreffe. Gute Steuereinnahmen und verschobene Investitionen bedingten, „dass wir zum Jahresende über eine gute Liquidität verfügen werden und die Aufnahme neuer Kredite 2023 noch nicht erforderlich wurde“.

Vergleichbarkeit: Für 2023 waren eigentlich fünf Millionen Euro als Kredit eingeplant, ihnen standen 10,4 Millionen an Investitionen gegenüber. Letztere belaufen sich laut Plan für 2024 auf rund 16 Millionen Euro, die Kredite auf 13 Millionen.

Wenn es eine Schuldenbremse für Kommunen gäbe...

Schulden: Daher wird ein Anstieg von 10,4 auf 22,7 Millionen Euro anno 2024 prognostiziert - falls sich alle Maßnahmen so umsetzen lassen wie gedacht. Nur: Dafür gibt es Gegenbeispiele, etwa den Hochwasserschutz in Kehlen, bei dem die Investition 2023 nicht möglich war, „die Kapazitäten am Bau haben das nicht zugelassen“. Sie sollen 2024 folgen.

Unaufgeregt fiel Schellingers Einordnung aus. „Trotz dieser finanziellen Herausforderungen dürfen wir nicht den Mut verlieren“, war eine Aussage. Und generell: „Eine Schuldenbremse für Kommunen gibt es nicht. Ansonsten hätten wir bereits jetzt dieselben Probleme wie der Bund. Aber wir werden versuchen, neue Schulden verantwortungsbewusst für sinnvolle Investitionen aufzunehmen.“ Positiv gewendet sieht er den Etat 2024 als Ausblick, „wie wir unsere Gemeinde weiter stärken und zukunftsfähig machen wollen.“

BUS ändert ihr Abstimmungsverhalten

Votum: Eine Erklärung, warum die BUS dem Zahlenwerk nun doch zustimmte, kam von Annette Mayer. In der vorherigen Sitzung hatte es vier Nein-Stimmen zum Etat 2024 aus BUS-Reihen gegeben, weil die Fraktion umweltpolitische Akzente vermisste. Nach zähem internen Ringen billigte die BUS das Planwerk, um mit allen anderen Fraktionen zusammen „Verantwortung zu tragen“. Mayer sah dies als „Vertrauensvorschuss“ für Photovoltaik auf kommunalen Gebäuden.

Unter „wünschenswert für die Entwicklung unserer Gemeinde“, aber im Haushalt 2024 nicht enthalten, sprach Schellinger das Thema an. „Zu wenig Umwelt- und Klimaschutz“ hatte der Vorwurf gelautet. „Und es ist nicht so, dass mich diese Kritik nicht berührt hätte. Es stimmt, Maßnahmen zur Klimaanpassung sind durch Starkregenrisikomanagement und Hochwasserschutzmaßnahmen präsenter als Maßnahmen zum vorbeugenden Klimaschutz“, stellte er fest

Warum die Personalkosten steigen

Neben Beispielen, wie der Kita Hegenberg oder dem Klimabudget, bei denen kommunaler Klimaschutz zum Zug komme, ging Schellinger auf die Photovoltaik ein. Mit ihr sei 2023 das Dach der Brochenzeller Schule bestückt worden. Mittelfristig sei für 2025 eine Investition von 200.000 Euro fürs Dach der Halle in Meckenbeuren oder Buch vorgesehen. Damit würde das Budget von 100.000 Euro je Jahr 2025 zusammengefasst. Zudem zeigte er sich offen, „für eine schnellere Belegung der Dächer Investoren, also Mieter der Dachflächen“, an Bord zu holen. Vorschläge würden im Rathaus erarbeitet.

Personalkosten: Sie steigen von 12,7 auf 14,4 Millionen Euro. Der Stellenplan weist sogar Personalkosten von 15,15 Millionen Euro aus. „Wir rechnen jedoch aufgrund zu erwartender Stellenvakanzen mit einer Reduzierung um 0,75 Millionen Euro.“ Die Steigerung nennt Schellinger „unumgänglich, um das breite Aufgabenspektrum unserer Kommune bewältigen zu können, und sie bilden die Lohnerhöhungen im öffentlichen Dienst ab.“ Zudem investiere man „gezielt 180.000 Euro in neue Benefits für unsere Mitarbeiter, um Fachkräfte zu gewinnen und zu halten“. Dahinter stecke die Einsicht, „dass wir Dienstleister sind und dass wir auf einem umkämpften Arbeitsmarkt die besten Köpfe bei uns halten und weiter für uns gewinnen wollen“. Was geschehe, um den Bürgern eine gute Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu bieten.

Es geht um mehr als eine Toilette

Öffentliches WC: Näher ging Schellinger aufs Bahnhofsnebengebäude ein, das mit 650.000 Euro saniert werde, „einschließlich der Errichtung von Toilettenanlagen. Eine Toilette für so viel Geld, das hört sich natürlich spannend an. Aber lassen Sie uns bitte bei der weniger plakativen Gesamtsicht bleiben: Wir ertüchtigen ein denkmalgeschütztes Gebäude, das wir als Gemeinde vor mittlerweile 16 Jahren erworben haben und in das wir seither nichts investiert haben.“ Der Einbau der Toilette sei „unbestritten eine große Investition. Aber die Toilette selbst kostet eben nicht 650.000 Euro.“ Vielmehr seien große Kostenanteile für den allgemeinen Gebäudeerhalt beinhaltet, „den wir früher oder später ohnehin hätten stemmen müssen. Und auch wenn wir von Kostensteigerungen von gesamt neun Prozent gegenüber der Kostenschätzung aus dem Mai 2022 ausgehen, ist das unerfreulich, aber bei aktuellen Bauprojekten noch lange nicht außergewöhnlich und in diesem Fall sogar aus Gründen des Denkmalschutzes erklärbar. Ich stehe zu diesem Gebäude mit dieser Toilette“.

Unterbringung von Asylbewerbern: Was diese Pflichtaufgabe angeht, sagt Schellinger: „Wir haben hier über die letzten Jahre mit mehreren selbst gebauten, gekauften und gemieteten Immobilien viel Geld in die Hand genommen. Manche Investitionen sehen wir dabei durchaus als brauchbare Investitionen in die Zukunft, da gute Immobilien noch immer wertbeständig sind. Aber die Betreuung der Menschen und der Unterhalt der Gebäude erfordern Personal. Bildlich gesprochen: Das zusätzliche Gebäude benötigt Personal und der zusätzliche Hausmeister erwartet eben nicht nur sein Gehalt, sondern er braucht ein Fahrzeug um von A nach B zu kommen usw. Das alles kostet. Ich habe zum jetzigen Zeitpunkt keine Ahnung, wie die von Berlin versprochenen 7.500 Euro pro Asylbewerber und Jahr in welchem Verteilschlüssel bei uns ankommen sollen. Es ist Teil der finanziellen Wahrheit, dass uns diese Aufgabe zusätzlich belastet.

Schellingers ganz persönliche Sicht

Und es belastet mich persönlich, wenn ich darauf hinweisen muss. In wenigen Tagen hören wir in der Weihnachtsgeschichte wieder den Satz: ,Weil in der Herberge kein Platz für sie war.’. Das Recht auf Asyl ist ein Pfeiler unseres Rechtsverständnisses. Und wenn man z.B. den geflüchteten Jugendlichen in Ottmarsreute gegenübersteht, müsste man ein Unmensch sein, wenn einen die persönlichen Fluchterfahrungen nicht berühren würden. Aber Deutschland nimmt 30 Prozent aller Flüchtlinge auf, die nach Europa kommen. Baden-Württemberg hat mehr als doppelt so viele Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen wie ganz Frankreich. Und diese Wahrheit spüren wir auch in Meckenbeuren. Dies öffentlich anzusprechen kann immer politischen Kräften in die Hände spielen, die nur an Spaltung und nicht an Lösungen interessiert sind. Darum ist mir wichtig, dies mit den Worten des Präsidenten des Gemeindetags Baden-Württemberg, Steffen Jäger, zu sagen: „Das Benennen von Realitäten ist niemals das Bedienen von rechtspopulistischen Narrativen.“ Und in diesem Sinne sage ich Ihnen: Wir brauchen europa- und weltweite Lösungen für die Migration. Sonst wird das Problem auch weiterhin unsere kommunalen Möglichkeiten einschränken.

„Höhere Grundsteuer“ - oder doch nicht?

Ausblick: Aufgerufen sieht der Schultes die Gemeinde, „ihre Einnahmesituation zu verbessern“. Mit höheren Verwaltungsgebühren werde man sich zeitnah 2024 befassen“. Zur Wahrheit gehöre, „dass wir für die Zukunft auch Steuererhöhungen nicht ausschließen können.“ In der mittelfristigen Planung wird mit höherer Grundsteuer kalkuliert. „Diese möchte ich aber abwenden, sofern sich die Aussichten wieder bessern“, sagte Schellinger.

Was ist nur wünschenswert, was leistbar? Bei dieser Frage, die in der mittelfristigen Finanzplanung relevant bleibt, gehe es nicht um den ständigen Ruf nach mehr Geld, sondern darum, „sich ehrlich zu machen, was angesichts der Aufgabenfülle einer komplexen Welt in Zukunft finanziell und personell noch leistbar sein wird bzw. was im Fokus stehen kann“.

Nur das versprechen, was sich halten lässt

In den Worten von Gemeindetags-Präsident Steffen Jäger: „Die Zeiten von zusätzlichen Standards, Rechtsansprüchen und staatlichen Leistungszusagen müssen vorbei sein.“ Stattdessen brauche es eine politische Kultur, in der nur so viel versprochen wird, wie geleistet werden könne.

Und in Schellingers Worten: „Mehr Minimalprinzip, weniger Perfektionismus. Wenn wir ständig mehr versprechen als wir halten können, macht sich die Politik am Ende unglaubwürdig und zwar auf allen Ebenen dieses Staates. Und das schadet der Demokratie und dem Vertrauen in den Staat mehr als es nutzt.“