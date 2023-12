Wunschbaumaktion in der St. Lukas-Klinik

Liebenau (sz) - Fast schon traditionell beschert das Kaufland mit seiner Wunschbaumaktion die jungen Patienten und und Bewohner der St. Lukas-Klinik der Stiftung Liebenau mit weihnachtlich verpackten Geschenken. Durch die Wunschbaumaktion des Kauflands dürfen sich Kinder und Jugendliche der kinder- und jugendpsychiatrischen Stationen und der Wohngruppen LEO 01 und LEO 11 des sozialtherapeutischen Heims in Hegenberg über Lego-Sets, Plüschtiere, Malkoffer, Kopfhörer, Lautsprecher und vieles mehr freuen. Dies teilt die Stiftung mit.

Bereits im Vorfeld durften sich die Kinder und Jugendlichen etwas aus einem Geschenkekatalog aussuchen und diesen Wunsch an den Wunschbaum im Kaufland Ravensburg „hängen“. Die Kunden hatten anschließend die Möglichkeit, den Kindern diese Geschenke zu finanzieren und ihnen somit eine Weihnachtsfreude zu bereiten. Ausgewählte Kauflandfilialen kooperieren hierfür mit verschiedenen sozialen Einrichtungen.

Am 13. Dezember überreichten Thilo Emmenlauer, Filialleiter des Kauflands Ravensburg, und Natascha Fleig Koordinatorin der Wunschbaumaktion in Ravensburg, persönlich die Geschenke an Katharina Kraft und Sabine Schampel von der St. Lukas-Klinik. Die Kinder und Jugendlichen müssen sich aber noch ein bisschen gedulden, bis die Bescherung an Weihnachten dann in den einzelnen Stationen und Wohngruppen stattfinden wird.