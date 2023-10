Bei einem Auffahrunfall ist am Samstag gegen 13.30 Uhr in der Hauptstraße eine Frau verletzt worden. Ein 53-jähriger Autofahrer war in Richtung Friedrichshafen unterwegs und musste auf Höhe des Kirchplatzes verkehrsbedingt anhalten. Ein hinter ihm fahrender 25-Jähriger erkannte die Situation zu spät und fuhr wuchtig auf.

Bei dem Zusammenstoß zog sich die 55 Jahre alte Beifahrerin im vorderen Wagen leichte Verletzungen zu. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von jeweils rund 5.000 Euro.