Mit Linde Beller verabschiedet sich ein Urgestein der Meckenbeurer Gastronomie aus dem Kehlener Vereinsheim. Vor genau fünf Jahren hat sie die „Alte Schussen“ übernommen, verfrüht zieht sie sich zurück. Der Grund: „Meine Rente ist durch“, sagt die 64-Jährige. Fest steht, wer sie ab April im SVK-Heim beerbt...

Kein kleines Päckchen

„Bahngleis, Brücke, Bundesstraße B30“ - als ob diese Sanierungen in den vergangenen fünf Jahren nicht gereicht hätten, kamen auch noch Corona und Hochwasser hinzu. Durchaus ein Päckchen, das Linde Beller seit dem Februar 2019 zu tragen hatte, als sie das Vereinsheim des SV Kehlen übernahm. „Ich bin froh, dass wir das alles als Gaststätte überlebt haben“, blickt sie im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung auf turbulente Zeiten zurück.

Eine Institution im Wirtshaus Schloss

Geboren und aufgewachsen in Oberwachingen (in der Nähe von Riedlingen gelegen) ist Adelinde Beller als „Linde“ seit langem in der Region angekommen - und will hier auch bleiben. Vor der „Alten Schussen“ hatte sie fünf Jahre das Cafe Spital in Ravensburg geführt und war davor fast ein Jahrzehnt im Service im Brochenzeller Wirtshaus Schloss nicht wegzudenken gewesen. Die „Traube“ in Friedrichshafen-Waggershausen und der Lammgarten am See fallen ihr als weitere Stationen ein.

Das Vereinsheim des SV Kehlen hatte sie gepachtet, weil sie das Umfeld gut kannte: „Meine Kinder sind hier zur Schule gegangen. Ich kenne die meisten Menschen hier, und die kennen mich. Ich bin für die Leute einfach die Linde.“

„Ich habe meine Fußballer geliebt“

Diese Gedanken zum Einstand, wie sie in einem SZ-Artikel aus dem Jahr 2019 nachzulesen sind, haben heute noch Gültigkeit. „Ich habe meine Fußballer geliebt“, sagt Linde Beller zum Abschied, der einerseits schwer, andererseits aus einer Erkenntnis heraus zugleich auch leichter fällt: „Ich habe niemand für die Küche gefunden“, sagt sie und bekennt: „Ich bin kein Küchenbolzen.“

Für ihre Bratengerichte ist sie bekannt: Bis 24. März freut sich Linde Beller auf Gäste in der „Alten Schussen“, ehe der Ruhestand winkt. (Foto: rwe )

Kein Widerspruch, aber stolz ist sie doch auf das eine oder andere, was aus ihrer Küche kam - von den Pommes („nie gefrorene“) über den Schweinebraten bis zum Schnitzel.

„Bedienung mit Leib und Seele“ sei sie, sagt Linde Beller. Der neue Lebensabschnitt ist daher willkommen, in dem sich die Rentnerin auf mehr Zeit mit ihren Enkeln freut, die besser als sie wüssten, was es heißt „sonntags frei“ zu haben.

„Sharp Corner“ haben Heimvorteil

In den Ruhestand begleitet wird Linde von der Band „Sharp Corner“. Kurze Wege sind es für Udo Gillich, Thomas Kraft, Wolfgang Nussbaumer und Jochen Kuhn, die am Samstagabend, 23. März, zu Ehren der 64-Jährigen ein Konzert mit reichlich Rock, Blues und Soul geben. „ Das habe ich mir gewünscht“, sagt die „Wirtin durch und durch“, wie SVK-Vorstand Ralf Müller Linde Beller mit Blick auf den Pächterwechsel zum 1. April würdigt.

Ingo Knapp startet zum 1. April

Zugleich sagt Müller: „Wir sind guter Dinge“, was gleichsam als Vorschusslorbeeren für den neuen Gastgeber verstanden werden kann. Der heißt Ingo Knapp, kommt aus Friedrichshafen und ist gelernter Bäcker. Knapp kocht selbst und hat mit seiner Frau nahe Stuttgart schon Erfahrung in einem Vereinsheim gesammelt. Wie Linde will auch er über die Sportzeiten hinaus etwas anbieten - weitere Info zu den beiden und ihren Plänen für die „Alte Schussen“ folgen.

Vereinsheim Alte Schussen