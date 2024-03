Winterhalter investiert zwei Millionen Euro in grüne Technologie

Was passiert da auf dem großen Winterhalter-Parkplatz gegenüber der Firmenzentrale - das fragt sich so mancher beim Vorbeifahren. Seit drei Wochen erstellt die Firma Sopago hier eine Solar-Carport-Anlage, mit der die 194 Parkplätze überdacht werden. Möglich wird im Endausbau eine Spitzenleistung von 500 Kilowattpeak, mit der der Spültechnikhersteller aus Meckenbeuren 40 Prozent seines Strombedarfs selbst abzudecken hofft. In die Investition von zwei Millionen Euro fließt eine Förderung durch das Land in Höhe von 200.000 Euro ein.

Graef ist überzeugt von Geothermie

Auf die Frage, was den Impuls für den jüngsten Invest in grüne Technologien gab, verweist Bernhard Graef darauf, dass das Unternehmen schon längerfristig in diese Richtung unterwegs sei. Das Mitglied der Geschäftsleitung (verantwortlich für Bauprojekte bei Winterhalter) führt ins Feld, dass sowohl der Neubau 2013 als auch das 2019 eröffnete Logistikzentrum mit PV-Dachanlagen bestückt und mit Geothermie ausgestattet seien. Nicht zu vergessen: 2023 wurden acht Elektro-Ladesäulen in Betrieb genommen.

Niemand merkt’s: Spülbohrung unter der Straße

Und jetzt das Großprojekt, dessen Umsetzung Ingomar Jünger am Herzen liegt. Als Geschäftsführer der Sopago GmbH aus München stellte er vor Ort vor, was auf gut 4000 Quadratmetern Fläche an der Winterhalterstraße geschieht. Die technische Abfolge sieht vor, dass momentan und wohl bis Ende März die Unterkonstruktion erstellt wird. Sie sei ein „Unikum“, so Jünger - werde doch mit Erdnägeln aus Stahl gegründet und nicht in Beton.

Die Holz-Unterkonstruktion für die 194 Parkplätze nimmt Gestalt an. (Foto: Roland Weiß )

Holzbinder und -rahmen sowie Aufständerungsgestelle und der Aufbau der Solarmodule gehören zu den nächsten Schritten, die wohl in acht Wochen abgeschlossen sein dürften. Dann kann es an die Elektroinstallationen gehen. Besonderheit dabei: Die gesamte Anlage wird unter der L329 ans Winterhalter-Werksgelände angebunden. Eine Spülbohrung ermöglicht, dass dies ohne Straßensperrung vor sich geht.

Überkopfmodule machen es nicht billiger

Klar ist, dass die Amortisation länger dauert. PV-Anlagen über Parkflächen seien deutlich teurer als herkömmliche Dachanlagen, heißt es - hauptsächlich wegen der benötigten Stahl-Holzunterkonstruktion und der teureren Panels. Dabei handelt es sich um sogenannte Überkopfmodule, die auch Schneelasten aushalten müssen.

Und doch erhofft sich Graeff von all dem einen „Doppeleffekt“ - dass der Strom vom Parkplatzdach ökologisch-ökonomisch zu Buche schlägt und dass die witterungsgeschützten Parkplätze den Mitarbeitern zugute kommen - im Winter als Schutz gegen Schnee und Regen und im Sommer vor Sonneneinstrahlung.

Das ist die Rechnung zum eigenen Strombedarf

Aktuell sind auf dem Firmengelände ungefähr 8000 Quadratmeter Dachfläche mit PV-Anlagen belegt - was sich in einer Leistung von 550 Kilowattstunden Peak niederschlägt. 90 Prozent der bisher erzeugten Energie könne Winterhalter für sich selbst nutzen, so die Auskunft. Vor allem am Wochenende werde der Überschuss ins Stromnetz eingespeist.

Gewaltige Stahlnägel treibt Sopago-Mitarbeiter Christian in die Erde – als umweltschonende Art der Gründung (Foto: Roland Weiß )

Mit der neuen Parkplatzüberdachung kommen etwa 500 Kilowattstunden Peak hinzu. Somit werde in Zukunft etwa ein Viertel der gesamten Firmenfläche mit PV-Anlagen bedeckt sein. Graef rechnet damit, dass mit der neuen Anlage etwa 40 Prozent des eigenen Strombedarfs gedeckt werden können. Dem Ziel, „möglichst wenig Fremdbezug“, lässt sich damit signifikant näher kommen

So sieht es Jürgen Winterhalter

Als Hauptgründe für die Investition nennt Jürgen Winterhalter in einer Pressemitteilung seine sozial ökologische Verantwortung als Geschäftsführer eines Familienunternehmens und die Versorgungssicherheit: „Wir möchten möglichst nachhaltig produzieren. Zudem haben uns die letzten Jahre gezeigt, dass es sinnvoll ist, sich von externen Energieversorgern so weit wie möglich unabhängig zu machen. Ökonomisch könnten wir unser Geld besser anlegen. Nichtsdestotrotz werden wir auch in Zukunft alle Neubauten immer mit Geothermik und PV-Anlagen ausstatten. Unser Ziel ist es weitestgehend CO2 neutral zu werden.“

Die Landesförderung von 200.000 Euro hatte 2023 neben Winterhalter nur die Firma Schuler-Hangarter Maschinenbau in Baindt erhalten. Das Geld stammt aus dem Förderprogramm „Parkplatzüberdachung mit Photovoltaik“ des Landes-Umweltministeriums.