Erstmals ist das Zahlenwerk für den Haushalt 2024 öffentlich geworden. Dass der - angesichts reduzierter finanzieller Spielräume - nicht einfach würde, war bereits beim Etat 2023 angeklungen. Jetzt zeigte sich die Brisanz in aller Deutlichkeit, muss doch eine Kreditaufnahme von 13 Millionen Euro ins Auge gefasst werden.

Den Ergebnishaushalt in Rekordhöhe von fast 58 Millionen Euro (2023: 54 Millionen) stellte Kämmererin Bernadette Pahn vor. Trotz relativ stabiler Erträge (Ansatz Gewerbesteuer: 14,8 Millionen Euro) ist im Gesamtergebnis ein Minus von 1,95 Millionen veranschlagt. Geld, das der Ergebnisrücklage entnommen und diese auf 6,55 Millionen schmälern wird. Ursprünglich stand gar ein Defizit von 4,5 Millionen im Raum, das sich durch die Überarbeitung der ursprünglichen Mittelanmeldungsliste auf 1,95 Millionen reduzieren ließ.

„Wir haben 2024 viel vor“

Ist damit der Haushaltsausgleich in zweiter Stufe geschafft, so lässt im Finanzhaushalt die Kreditaufnahme von 13 Millionen aufhorchen - auch aufgrund der hohen Zinslast, die für Kommunen aktuell bei knapp vier Prozent liegen. Eine Tilgung von 695.000 Euro gegengerechnet steigt der Schuldenberg auf rund 22,7 Millionen.

Freilich konnte Bernadette Pahn auch sagen: „Wir haben 2024 viel vor.“ Auf fast 16 Millionen Euro belaufen sich die Investitionen, als Löwenanteile wurden dabei der Grunderwerb und die Pflichtaufgaben (wie Kitas, Feuerwehr und Anschlussunterkünfte) genannt.

Die Erfahrung zeigt, dass sich bei einem Teil der Vorhaben der Mittelabfluss verzögert - mit der absehbaren Konsequenz, dass sich die Schuldenlast in die Folgejahre verschieben kann. Bislang sind mittelfristig weitere drei Millionen Euro an Kreditaufnahmen vorgesehen. Für Ende 2027 wird der Schuldenstand auf 23,4 Millionen beziffert.

Blick richtet sich auf Mindestliquidität

All diese Kennziffern geben Aufschluss zur Liquidität, die einen Mindestbetrag nicht unterschreiten darf. Dies gelingt sowohl nächstes Jahr als auch mittelfristig. Allerdings fällt die Liquidität von 4,5 auf 1,8 Millionen zum Jahresende 2024 und soll dann wieder ansteigen.

Personalkosten schnellen nach oben

Bei den hohen Aufwendungen mitentscheidend: Der Stellenplan im Kernhaushalt landet erstmals bei mehr als 15 Millionen Euro - 2020 standen hier noch 9,8 Millionen zu Buche. Rechnerisch wird er schon vorab aufgrund erwarteter Stellenvakanzen um 730.000 Euro gekürzt. Als Gründe für die Steigerung wird zusätzlicher Bedarf gerade bei der Kinderbetreuung ins Feld geführt, aber auch das Tarifergebnis von 5,5 Prozent mehr Lohn.

So sieht es der Bürgermeister

„Das sind keine gute Aussichten für 2024 und auch für die folgenden Jahre“, bekannte der Bürgermeister. „Für was bin ich als Gemeinde bereit, Schulden aufzunehmen?“ Diese Frage rückte Georg Schellinger in den Mittelpunkt.

Gleich mit der ersten Wortmeldung aus Ratsreihen erklärte Horst Triftshäußer (BUS) den Ergebnishaushalt für „nicht zumutbar“, weshalb er nochmals über alle Positionen gehen wolle. Als „zeitlich nicht machbar“ stufte die Kämmererin dies ein. Davon abgesehen verteidigte Manfred Deutelmoser (Freie Wähler) die „wertvolle Arbeit im VA“, bei der es in vier Vorberatungen auch um Kleinstbeträge gegangen sei. „Dann ist mir meine Zeit zu schade“, schlug Michael Keckeisen (CDU) in die gleiche Kerbe.

Was Katja Fleschhut traurig macht

„Sehr traurig“ stimmte es Katja Fleschhut (BUS), dass das Radwegekonzept (2023 noch mit 200.00 Euro bedacht) nicht mehr berücksichtigt wurde - wie sie überhaupt „falsche Signale“ gesetzt sah.

Hatte es hierzu eine Gegenrede des Bürgermeisters gegeben (mit der Frage nach konkreten Maßnahmen), so kam die im nächsten Fall von der Kämmererin. „Was tun wir gegen die Erderwärmung?“ fehlten BUS-Rat Hubert Mangold dazu Ansätze. Pahn wehrte sich gegen den Eindruck „wir tun nichts“ und führte Beispiele aus der Kita-Planung an

Gute Messlatte: „Wie würden wir es privat handhaben?“

Familienfreundlich wolle Meckenbeuren sein - daran erinnerte Jonathan Wolf (SPD), samt der Folgerung, dass man dann nach „A“ auch „B“ sagen müsse. Der Zeitpunkt zum Einhaken sei am Anfang eines Projekts, dazu gehöre die Frage: „Wo sind wir in 2, 3 Jahren?“ Anschaulich wendete Anita Scheibitz (CDU) diesen Ansatz: „Fragen wir uns, wie wir es privat handhaben würden“, so ihre Messlatte.

Bei vier Gegenstimmen aus BUS-Reihen wurde das Zahlenwerk angenommen. Abgestimmt wurde zudem über fünf Haushaltsanträge aus Reihen von BUS, SPD und CDU. Ein separater Bericht folgt - wie auch zum Haushalt, der bis Ende Januar weitere Runden im Gemeinderat nimmt, ehe er unter Dach und Fach sein soll.