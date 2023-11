Musikalisch gesehen hatte die Verabschiedung von Landrat Wölfle (erfolgt im Mai 2023) eine Vor- und eine Nachgeschichte. Bei beiden kommt Bernhard Wagner eine bedeutsame Rolle zu. Der Musiker, Dirigent und Komponist aus Hungersberg zeichnet nicht nur für den neuen Kreismarsch verantwortlich, sondern legt sich dieser Tage auch wieder für den Verein „Musik hilft Menschen der Region Bodensee-Oberschwaben“ ins Zeug, den er im Herbst 2019 maßgeblich mitbegründet hat.

Als „passendes Weihnachtsgeschenk für Oma und Opa und alle Blasmusikliebhaber“ empfiehlt er eine Benefiz-CD, die seit Kurzem erhältlich ist und deren kompletter Erlös der Hilfsaktion (und damit bedürftigen Kindern in der Region) zufließt.

Kreismarsch „Echt Bodensee“ als Impuls

„Blasmusik für Kinder in Not“ ist ihr Titel. 19 junge Musikerinnen und Musiker aus zehn Vereinen der Region Tettnang haben sich dafür zusammengetan und unentgeltlich fünf Titel eingespielt ‐ „von „Blasmusik aus Leidenschaft“ über „Die Zeit mit dir“ bis zum Kreismarsch „Echt Bodensee“. Ergänzt werden sie um drei Stücke, die „Deine Blasmusik“ zur Verfügung stellt.

Dessen Vorgeschichte setzt 2022 ein, als sich Landrat Lothar Wölfle im letzten Jahr vor dem Ruhestand einen „lang gehegten Wunsch erfüllt“. Er gibt den Impuls zu einem neuen Kreismarsch, der dem Bodenseekreis zum 50-Jährigen gut zu Gesicht stünde. Bernhard Wagner wird mit der Umsetzung betraut.

Kernteam von „Schlägle&Bläsle“ wächst auf 19

Auf ein Proben-Wochenende in Hiltensweiler folgt die Einspielung an einem Tag im Studio mit besagten 19 Instrumentalisten (im Kern die Combo „Schlägle&Bläsle“ um Lucas Zodel). Das Projektorchester setzt sich zusammen aus Selina Hund (Hiltensweiler), Simon Vollmer (Neukirch) und Berthold Wagner (Meckenbeuren, alle Klarinette), Lucas Zodel (Hiltensweiler), Marius Sprenger (Oberteuringen), Franziska Klotzbücher und Axel Straub (beide Kressbronn), Moritz Martin (Neukirch) und Florian Wagner (Meckenbeuren, alle Flügelhorn/Trompete), Johannes Kienzle (Krumbach), Christian Hepp (Ettenkirch), Sebastian Reuthe (Kressbronn), Christian Bohner (Obereisenbach) und Tobias Schrade (Brochenzell, alle Bariton/Tenorhorn), Oliver Schwägli (Hiltensweiler), Remo Rundel (Tannau) und Johannes Pastorelli (alle Posaune), Maximilian Büchele (Kressbronn, Tuba) und Raphael Schupp (Neukirch) am Schlagzeug.

Dank an die drei Sponsoren

Heraus kommen damals gleich mehrere weitere Titel, die alle als Erstveröffentlichung aus der Feder von Bernhard Wagner stammen. Abgemischt von HM Records entsteht die CD „Blasmusik für Kinder in Not“. Wie Tontechniker Hans-Martin Maucher betätigen sich Steuerberater Josef Langegger und Designer Stefan Winter als Sponsoren. Ihr Zutun macht es möglich, dass der gesamte Verkaufserlös dem Verein zugute kommen kann ‐ „von zehn Euro kommen zehn Euro an“, sagt Bernhard Wagner.

CD-Hörproben im Südwestrundfunk

Das ist der Preis, zu dem die CD beim Copy Shop Reckholder in Meckenbeurens Lindberghstraße erwerbbar ist. Wer mindestens zwölf Euro an das Bankkonto von „Musik hilft Menschen“ überweist sowie das Stichwort „CD“ und seine Adresse angibt, der bekommt den Tonträger per Post zugeschickt (www.musik-hilft-menschen.de/aktionen-neu) oder bei Bernhard Wagner in Hungersberg.

Wer in die CD hineinhören will, hat am Sonntag, 26. November, von 18 bis 20 Uhr Gelegenheit dazu. Auf SWR4 ist das Orchester dann zu Gast in der Sendung „Musik aus dem Land“.

Erstaufführung des neuen Kreismarsches war bei der Verabschiedung von Landrat Wölfle in Hagnau, bei der das von Bernhard Wagner geleitete Projektorchester für den symphonischen Rahmen sorgte – verbunden mit Lob und Gratulationen. Die offizielle Uraufführung oblag beim Jubiläumskonzert 50 Jahre Bodenseekreis im Graf-Zeppelin-Haus dem Landespolizeiorchester – dirigiert von Lothar Wölfle.