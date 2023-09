Bereits in der vergangenen Woche haben wir Ihnen spannende Kinderfragen und Mausantworten vorgestellt. Hier kommt der zweite Teil unsere Serie - und weitere schlaue Fragen unserer Jüngsten.

Kinder stellen täglich viele Fragen, die Eltern nicht immer auf Anhieb beantworten können. Wie gut, dass es die sympathische und wissbegierige Maus aus der „Sendung mit der Maus“ gibt. Seit 2014 ist diese täglich live im Freizeitpark am Bodensee anzutreffen.

Am großen „Tag mit der Maus“ beantwortet sie gemeinsam mit dem Moderator Ralph Caspers und einem Team von Experten die spannendsten Kinderfragen im Ravensburger Spieleland. Am 17. September ist es endlich wieder so weit: Dieses Mal dreht sich alles rund um das Thema „Welte der Berufe“. „Was macht ein Elektriker?“ oder „Wie wird man eigentlich Paläontologe?“

Die Maus, das Ravensburger Spieleland und die Schwäbische Zeitung sammelten seit Anfang August Fragen zu allen möglichen Berufen. Ein Teil der eingereichten Fragen werden in einer clever–lustigen Show mit Experimenten, Filmen und Spezialgästen beantwortet. Neben der spannenden Show sind auch wieder Partner mit dabei, die ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für Klein und Groß vorbereitet haben.

Maus hat über 500 Fragen erhalten

Kinder aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz haben ihre Fragen direkt an die Maus geschickt. Vertreter des Spielelands, der Schwäbischen Zeitung, Professor Jörg Wendorff von der Hochschule Ravensburg–Weingarten, Ralph Caspers und — natürlich — die Maus haben über 700 Einsendungen gesichtet, bewertet und spannende Fragen für die Show ausgesucht.

Da viel mehr schlaue Fragen eingesendet wurden, als das Experten–Team beim Event am 17. September beantworten kann, werden weitere davon in der SZ beantwortet. Drei „Maus“-Sonderseiten widmen sich an den kommenden Samstagen den Kinderfragen rund um das Thema „Welt der Berufe“.

Alle Teilnehmer, die ihre Frage auf der Maus–Sonderseite entdecken, dürfen sich freuen, denn sie erhalten zwei Freikarten für den „Tag mit der Maus“ am 17. September im Ravensburger Spieleland.

Enya (9) aus Meckenbeuren: Wie entstehen Achterbahnen?

Bis ihr mit einer Achterbahn oder Attraktion in einem Freizeitpark fahren könnt, sind im Vorfeld viele Schritte notwendig. Dazu müsst ihr wissen, dass Fahrgeschäfte erst dann geplant und gebaut werden, wenn sich auch ein Freizeitpark, wie zum Beispiel das Ravensburger Spieleland, dafür interessiert. Es ruft also ein Freizeitpark bei einem Attraktionshersteller an und fragt ihn, ob er ein bestimmtes Fahrgeschäft bauen kann.

Achterbahnen zählen in Vergnügungs- und Erlebnisparks zu den größten Attraktionen. (Foto: grupedirk (warning) )

Dann setzen sich Ingenieure und Designer des Attraktionsherstellers hin und überlegen sich auf dem Papier, wie das gewünschte Fahrgeschäft aussehen könnte und welche technischen Vorschriften es zu beachten gibt. Außerdem wird in vielen Terminen geplant, ob die Attraktion überhaupt auf den dafür vorgesehenen Platz passt. Dafür wird dann von technischen Zeichnern die Bahn einmal aus der Vogelperspektive und einmal von der Seite gemalt. Jetzt sieht man das erste Mal, wie die Attraktion mal aussehen könnte.

Findet der Freizeitpark diese Zeichnung gut, wird die Attraktion gebaut. Das ist noch viel Handarbeit. Ein Ingenieur muss erstmal überprüfen, ob die Attraktion sicher ist und zum Beispiel alle Rohre dick genug sind. Dann werden die Bauteile hergestellt und schließlich die Schienen und Rohre von Schweißern zusammengeschweißt. Nun muss auch noch die Elektronik, die Motoren und die Sensoren eingebaut werden.

Ist die Attraktion einmal fertig, wird sie im Werk ausführlich getestet. Wenn hier keine Fehler auftreten, wird die Anlage den Wünschen des Freizeitparks nach lackiert. Dies ist wichtig, damit das Fahrgeschäft später auch so aussieht, wie sich der Freizeitpark das wünscht. Zum Beispiel wurde die GraviTrax–Kugelbahn in den gleichen Farben wie das dazugehörige Spiel gestrichen. Ist die Bahn lackiert, wird die Anlage abgebaut und im Freizeitpark wieder aufgebaut.

Damit ihr die Attraktion dann auch benutzen dürft, wird diese jedes Jahr vom TÜV auf ihre Sicherheit überprüft und freigegeben. Dann geht sie auch schon los, die wilde Fahrt!

Lina (10) aus Wassertrüdingen: Was sind die Aufgaben eines Försters?

Seit vielen hunderten von Jahren werden Förster von Adligen angestellt, um den Wald und die dort lebenden Tiere vor Dieben und Wilderern zu schützen. In den vergangenen Jahrzehnten, sind immer mehr Aufgaben dazu gekommen. So muss der Förster darauf achten, welche Bäume vielleicht krank sind und diese fällen. Gleichzeitig muss er schauen welche neuen Bäume gepflanzt werden müssen.

Förster fühlen sich in der Natur am wohlsten. (Foto: Corinna Wolber )

Wenn ein Baum gefällt wurde, muss dieser danach so hergerichtet und sortiert werden, dass er verkauft werden kann. Außerdem ist es die Aufgabe des Försters darauf zu achten, dass es nicht zu viele Tiere im Wald gibt, die den Bäumen schaden können. Zusätzlich gibt es immer neue Käfer und Insekten, die an den Bäumen knabbern und sie so kaputt machen.

Und auch das Wetter spielt eine Rolle. Wenn es lange nicht regnet oder sehr stark stürmt, ist der Wald gefährdet. Dann gilt es Sturmschäden zu beseitigen. Damit es möglichst wenige davon im Wald gibt, muss der Förster wissen, welche Baumarten bei so einem Wetter stabil stehen und diese vermehrt einpflanzen.

Emil (4) aus Seckmauern: Wer kümmert sich um die Bahnen (Attraktionen) im Ravensburger Spieleland?

Noch lange bevor das Ravensburger Spieleland für die Besucher öffnet, sind unsere Techniker schon fleißig am Werk. Ab 7.45 Uhr schauen sich die Techniker alle Attraktionen ganz genau an. Dazu gibt es eine Checkliste, die die Kontrollen für jeden Tag definieren und die abgearbeitet werden müssen. Dabei wird geprüft, ob die Attraktionen sicher sind und auch keine Störungen vorliegen.

Damit beim Fahren mit den verschiedenen Achterbahnen, Karussells und Wasserrutschen nichts passiert, schauen sich die Techniker alles ganz genau an. (Foto: © Aycatcher - Fotolia.com )

Wenn die Attraktion sicher ist, ist sie bereit für den Tag. Dann kann der Animateur mit seiner Arbeit beginnen. Bei jeder eurer Fahrten prüft dieser, ob die Attraktion richtig fährt. Tritt ein Störsignal auf, wird umgehend ein Kollege aus der Technik informiert, damit dieser sich den Fehler anschauen kann. Der Techniker prüft die Attraktion dann nochmals vollständig, bis der Fehler beseitig ist und die Fahrt wieder weitergehen kann.

Denn die Sicherheit unserer kleinen und großen Gäste ist das Wichtigste für uns. Übrigens, die große Prüfung aller Attraktionen wird jedes Jahr vor Saisonbeginn durchgeführt. Jede Attraktion, auch die Spielplätze, werden hier auf die Einhaltung der Regeln für Wartung, Notfall und Krisenmanagement vom TÜV Süd auf Herz und Nieren geprüft.

Liana (4) aus Hochdorf: Was sind die Aufgaben eines Tierarztes im Zoo?

Jeder von uns war schon mal beim Arzt. Aber wie ist das denn bei den Tieren im Zoo? Auch die haben einen Arzt, aber anders als wir Menschen, kommt hier der Tierarzt zum Tier. Zootierärzten ist es sehr wichtig, dass es den Tieren im Zoo gut geht. Um das zu schaffen, schaut der Tierarzt regelmäßig, wie es den einzelnen Tieren geht, auch wenn es ihnen gut geht.

Der Tierarzt ist auch immer zur Stelle, wenn ein Tier krank ist. Dann schaut er, was dem Tier fehlt und wie er ihm helfen kann. Zu seinen Patienten gehören die unterschiedlichsten Arten von Tieren, wie Säugetiere (zum Beispiel Elefanten), Vögel, Reptilien (zum Beispiel Schlangen) und auch Fische. Jede einzelne Art hat auch eigene Bedürfnisse, um sich wohlzufühlen. Da Tierärzte sich sehr gut mit diesen Bedürfnissen auskennen, überlegen sie zusammen mit den Tierpflegern, wie man die Gehege noch schöner machen kann, sodass sich die Tiere noch wohler fühlen.

Der Tierarzt muss auch große und gefährliche Tiere untersuchen. Das geht auch bei Bären am besten mit einer Narkose. Dann kann auch der Tierarzt ganz nah ran. (Foto: Jens Büttner/dpa )

Wenn ein neues Tier in den Zoo kommt, muss der Tierarzt überlegen, ob das neue Tier krank sein könnte und andere anstecken könnte. Es kann passieren, dass das Tier dann für ein paar Tage alleine lebt, um sich und die anderen zu schützen. Zootierärzte haben natürlich auch mit sehr gefährlichen Tieren zu tun. Dann kann es sein, dass das Tier eine Narkose braucht, damit man ganz nah ran kann. Also zum Beispiel bei Löwen.

So viele verschiedene Tiere haben auch ganz verschiedene Essgewohnheiten. Auch hier muss der Tierarzt darauf achten und empfiehlt, wann die Fütterung stattfinden sollte. Giraffen zum Beispiel fressen von morgens bis abends. Eine erwachsene Giraffe braucht bis zu 60 Kilogramm Nahrung am Tag. Fische dagegen essen oft nur einmal am Tag.

Larissa (9) aus Wilhelmsdorf: Wie lange gibt es schon den Beruf Maurer?

Der Beruf Maurer gehört zu den ältesten Handwerksberufen der Welt. Denn, Maurer waren schon an dem Bau der großen Pyramiden in Ägypten beteiligt. Das war von 2590 bis 2470 vor Christus. Das bedeutet, Maurer gibt es schon fast fünftausend Jahre. In Deutschland wurde ab dem siebten Jahrhundert erstmals von dem Beruf berichtet. Bis dahin waren die meisten Häuser bei uns aus Holzbalken gebaut.

Besonders gefragt sind Maurer ab dem siebzehnten Jahrhundert, denn nun wollen immer mehr Menschen in Steinhäusern wohnen. (Foto: Foto: Bernd Wüstneck )

Nun fingen die Menschen langsam an, Häuser auch aus Stein zu bauen. Ab dem siebtzehnten Jahrhundert waren dann Häuser aus Stein immer beliebter und Maurer sehr gefragt. Auch heute noch stellen Maurer die rohen Wände, Böden und Decken für Wohn– und Geschäftsgebäude her. Zunächst betonieren sie das Fundament, dann mauern bzw. betonieren sie Außen– und Innenwände sowie die Decken zwischen den verschiedenen Etagen.

Basti (7) aus Riedlingen: Was macht ein Töpfer?

Tatsächlich gibt es den Beruf „Töpfer“ so nicht. Denn der Beruf wird eigentlich Keramiker genannt und seine Tätigkeit ist das Töpfern. Ein Keramiker befasst sich mit allem, was aus Ton und Keramik hergestellt werden kann. Die bekanntesten Gegenstände, die ihr so kennt, sind wahrscheinlich Teller, Tassen, Vasen und Blumenkrüge. Keramiker töpfern aber zum Beispiel auch die Kacheln, die ihr von Öfen aus dem Wohnzimmer kennt oder auch Fliesen. Dabei ist ihre Kreativität gefragt, denn man kann die unterschiedlichsten Formen anpassen, zum Beispiel eine runde oder eine ovale Vase.

Es kann auch sein, dass sie sich ihr Material selber Mischen müssen aus Ton und anderen Materialien, um die perfekte Masse zu bekommen. Um Ton besser Formen zu können wird eine sogenannte Töpferscheibe verwendet. Das ist eine Platte, die sich schnell dreht. Man macht dann den Klumpen Ton in die Mitte der Scheibe und formt ihn mit den Händen, während der Ton sich ständig dreht.

Eine Töpferin formt mit ihren Händen an der Töpferscheibe eine Vase. (Foto: Philipp Schulze/dpa/Symbolbild )

Dazu macht der Keramiker seine Hände nass, damit sich der Ton besser formen lässt. Wenn er mit der Form zufrieden ist, muss das getöpferte Produkt in einen Ofen, um auszuhärten. Der Ofen hat dabei Temperaturen zwischen 650 und 1.350 Grad. Nachdem das getöpferte Produkt aus dem Ofen gekommen ist, muss es abkühlen. Im nächsten Schritt kann es dann bemalt werden. Nach dem Bemalen muss man die Farbe besonders gut schützen, damit die Farbe auch lange lebt. Diesen Vorgang nennt man glasieren.

Damit die Glasur auch trocken wird und ihren Schutz für die Farbe erfüllt, muss das getöpferte Produkt nochmal ein letztes Mal in den Ofen. Danach ist es bereit für den Verkauf. In Deutschland kann man übrigens immer noch eine Ausbildung zum Keramiker machen.

Franzi (8) aus Rheinstetten: Wer macht eigentlich den Käse, den wir essen?

Viele kennen lieben Käse. Aber wie heißt eigentlich der Beruf, der den Käse herstellt? Für diesen Beruf gibt es verschiedenste Bezeichnungen. Man kann den Menschen tatsächlich als Käser, Senner oder auch Milchtechnologe bezeichnen. Um Käse herzustellen, muss man sich sehr gut mit Milch auskennen und genau wissen, wann die Milch zum Käse weiterverarbeitet werden kann.

Die Käser überwachen den Reifeprozess von der Milch bis zum Käse. Manchmal greifen sie auch in den Prozess ein und verändern den Reifeprozess. So können sie beeinflussen, was für eine Art von Käse entsteht, also zum Beispiel, ob der Käse eher weicher sein soll oder härter. Sie stellen sicher, dass der Käse am Ende des Reifeprozesses auch die richtige Qualität hat, um verkauft zu werden. Um die Qualität zu sichern, prüfen sie den Geschmack, die Konsistenz und den Geruch des Käses.

Der Käser muss seinen Käse auch bürsten. Dadurch pflegt er die Rinde und gibt dem Käse seine Struktur. (Foto: Roland Rasemann )

Auch diesen Beruf kann man während einer Ausbildung zum Milchtechnologen erlernen. Sennen hingegen sind Hirten, die im Sommer auf einer Alm, also einer Weide in den Alpen, das Vieh der Landwirte hüten. Sie sind für Kühe, Rinder, Schafe oder Kleinvieh verantwortlich. Dabei kümmern sie sich um die Weideflächen, kontrollieren wie es den einzelnen Tieren geht und überwachen die ganze Herde. Zweimal täglich werden alle Tiere von ihnen gemolken. Aus dieser Milch stellen sie dann verschiedene Produkte her.

Darunter zählen verschiedene Käsesorten, aber auch Butter und andere Milchprodukte. Zum Teil werden diese Produkte dann auch im Tal verkauft. Im Gegensatz zum Käser, gibt es beim Senner keine einheitliche Ausbildung. Sie sammeln über die Jahre viel Erfahrungen auf Bauernhöfen, in Landwirtschaftsschulen oder werden Sennengehilfe. Zudem gibt es an verschiedenen Schulen auch Sennen– oder Milchverarbeitungskurse.